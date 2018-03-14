НБУ презентував монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень

ФОТО: Ельдар Сарахман

Національний банк відповідно до політики оптимізації готівкового обігу України презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу", - зазначили в НБУ.

ФОТО: Ельдар Сарахман

Повідомляється, що уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно: перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової гривні", - підкреслили в НБУ.

Ельдар Сарахман

Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень Національний банк не буде, але припинить друкувати ці банкноти та додатково поповнювати ними грошовий обіг.

"Національний банк України відповідає за емісію національної валюти та організовує готівковий обіг. Це положення Закону про Національний банк. Частиною цього завдання є оптимізація готівкового обігу, спрямована на підвищення зручності та скорочення суспільних витрат на його реалізацію", – наголосив в. о. Голови Національного банку України Яків Смолій.

Він пояснив, що заміна банкнот на монети дасть можливість досягти оптимального співвідношення між якістю та кількістю банкнот і монет в обігу, що відповідатиме сучасним потребам держави та економіки, а також світовому досвіду.

"Досвід свідчить, що таке заміщення відбувається поступово, тож споживачі не відчувають незручностей. Загалом у зв’язку з фізичним зношенням банкнот гривні Національний банк щороку вилучає близько 800 млн штук банкнот усіх номіналів, майже половину з яких (понад 40%) становлять саме банкноти низьких номіналів від 1 до 10 гривень", - йдеться в повідомленні.

УП

Крім того, як зазначили в НБУ, заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить Україну до практики Європейського Союзу, де існують монети номіналом 1 та 2 євро.

Таку заміну свого часу успішно провели різні країни, наприклад, Угорщина, Чехія, Данія, Японія, Канада, Великобританія, Австралія.

Нагадаємо, Національний банк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Економічна правда