Німеччина відмовляється від російського газу

Німеччина має намір радикально переглянути свою енергетичну політику, включаючи плани із закупівлі за кордоном викопних видів палива.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Новий Кабінет міністрів Німеччини на чолі з Ангелою Меркель планує форсувати розвиток відновлюваної енергетики, прискорити відмову від вуглеводневого палива і диверсифікувати джерела його поставок.

Згідно з планом, в найближчі 12 років частка енергії сонця, вітру і біомаси у виробленні електроенергії в Німеччині повинна бути збільшена вдвічі. На даний момент поновлювані джерела забезпечують 33% енергоспоживання, а до 2030-го цей показник планують збільшити до 66%.

У 2019-2020 роках Німеччина планує збільшити генеруючі потужності "як вітропарків на суші, так і фотовольтаїки відповідно на 4 гігават", це дорівнює приблизно 7-8 атомним електростанціям.

План передбачає також скорочення газової генерації, яка зараз забезпечує 12% енергобалансу країни.

Новий уряд Німеччини також має намір проголосити національної метою скорочення енергоспоживання до 2050 року на 50 відсотків. Досягнення такої амбітної мети повинні забезпечити енергозбереження та підвищення енергоефективності у всіх сферах життя.

"Це - погана новина для "Газпрому", який, обгрунтовуючи, наприклад, необхідність "Північного потоку-2", виходить з зростаючого або хоча б стабільного енергоспоживання і, зокрема, використання природного газу в Німеччині та в цілому в ЄС", - йдеться в матеріалі.

Про розвиток газового співробітництва з Росією, в тому числі про будівництво трубопроводу Nord Stream 2 в плані Меркель не говориться.

Нагадаємо, рекордних 41% електроенергії з відновлюваних джерел Німеччина отримала у березні цього року.

Економічна правда