OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про змову ОККО та WOG, законопроект про валюту та трохи космосу.

Про санкції. ЄС продовжив санкції проти російських громадян та компаній.

Про ОККО та WOG. Протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.

Про валюту. Президент Петро Порошенко підписав і запропонував Верховній раді законопроект "Про валюту".

Про податкову амністію. Президент Петро Порошенко виступає за проведення податкової амністії в Україні, щоб українці могли сплатити відповідний податок, завести гроші в Україну й законно інвестувати кошти в українську економіку.

Про податок на виведений капітал. Президент Петро Порошенко вважає необхідним додаткове обговорення законопроекту про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал перед його реєстрацією у Верховній Раді.

Про облікову ставку. НБУ "пригальмує" підвищення облікової ставки.

Про космос. Україна хоче запускати ракети на орбіту з Австралії.

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