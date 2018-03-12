11 друзів Бойка: хто відповість за скандальну оборудку з вишками

Генпрокуратура недавно заявила про "серйозний прорив" у справі "вишок Бойка", проте найбільш одіозні фігуранти найскандальнішої оборудки попередньої влади можуть уникнути покарання.

Одним з головних символів корупції попередньої влади вважається оборудка на сотні мільйонів доларів з так званими вишками Бойка. Цю схему назвали на честь тодішнього глави Міненерго Юрія Бойка, який зараз очолює парламентську фракцію "Опозиційний блок".

З часів Бойка-міністра минуло понад п'ять років. Зараз він готується взяти нову висоту — сісти у президентське крісло. Судячи з останніх рейтингів, на найближчих виборах саме Юрій Бойко та Юлія Тимошенко будуть основними конкурентами чинного президента.

З цим трохи не в'яжеться той факт, що Генпрокуратура, яку очолює головний соратник Петра Порошенка, зробила все, щоб відбілити одного з конкурентів глави держави.

На початку лютого 2018 року генпрокурор Юрій Луценко провів брифінг, на якому фактично перейменував "вишки Бойка" на "вишки Януковича-Арбузова-Бакуліна". Бакулін — колишній голова "Нафтогазу", а нині — народний депутат від "Опозиційного блоку", який уже понад два роки перебуває за межами України.

12 травня 2018 року о 14 годині регламентний комітет парламенту розгляне подання генпрокурора про притягнення Бакуліна до відповідальності, затримання та арешт.

За що генпрокурор хоче посадити колишнього менеджера НАК? Чому правоохоронці не притягають до відповідальності Бойка? Як розслідується найскандальніша корупційна оборудка попередньої влади? Чи сядуть за ґрати найбільш одіозні фігуранти цієї справи? Про це — далі.

Ребрендинг по-прокурорськи

На брифінгу Луценко повідомив: ГПУ має докази, що у 2011-2013 роках оточення Януковича привласнило мільйони доларів державних коштів.

Слідство стверджує: після того, як оборудка була спланована, Янукович відвідав Латвію для налагодження бізнес-контактів.

Начебто там колишній президент домовився, що компанія Rigas Kugu Buvetava "допоможе" НАК купити бурові установки, точніше, створить видимість надання послуг з їх транспортування до України.

Вартість вишок коливалася від 150 млн дол до 300 млн дол залежно від комплектації, транспортних видатків та страхування.

За угодами, стверджує слідство, вартість кожної планувалося завищити на 150 млн дол, з яких 130 млн дол повинні були піти Януковичу та його оточенню, а 20 млн дол — голові судноверфі Мельнику (є у списку на малюнку. — ЕП) та іншим учасникам схеми.

За даними ГПУ, займатися оборудкою Янукович доручив Арбузову, який повинен був організувати схему привласнення, виведення та розподілу коштів між учасниками.

фото УНІАН

Вказівку Януковича організувати тендер на закупівлю вишок Арбузов передав Бакуліну. Той, як кажуть свідки, не зміг відмовитися, але вирішив, що тендер проводитиме не "Нафтогаз", а його "дочка" "Чорноморнафтогаз".

У такий спосіб Бакулін хотів удати, що "Чорноморнафтогаз" сам ініціював закупівлю бурових і сам встановив ціну", вважає слідство.

Отже, керівник "Чорноморнафтогазу" погодив закупівлю бурових, а Бакулін ставив свої підписи під змінами до фінпланів "Нафтогазу" і "Чорноморнафтогазу", вказуючи завищені обсяги для придбання вишок.

"Чорноморнафтогаз" міг напряму купити в Сингапурі одну бурову за 210 млн дол, іншу — за 179 млн дол, проте було сплачено 400 млн дол і 398 млн дол відповідно", — наголосив під час брифінгу Луценко.

При цьому, як виходить з матеріалів слідства, із запланованих 300 млн дол вдалося привласнити тільки 144 млн дол з купівлі першої вишки.

Причина — через оборудку піднявся скандал, тому Янукович наказав доукомплектувати другу бурову. Мета — створити видимість, що сплачена сума відповідає ринковій.

Крім того, необхідно було "відбілити" першу оборудку. Для цього провели експертизу вартості другої установки, яка нібито підтверджувала відповідність її вартості контракту.

Однак після цього скандал не стихав, тому інші п'ять вишок не були куплені. Всього планувалося купити сім бурових установок.

Привласнені гроші були розподілені між всіма учасниками схеми.

Наразі у справі засуджені дві особи, частині фігурантів оголошені підозри, деякі особи оголошені в розшук.

Повне відео брифінгу, на якому Луценко озвучив версію слідства щодо "вишок Бойка"

Врятувати (не)рядового Бойка

Серед фігурантів справи відсутня людина, ім'ям якої названа ця оборудка. Йдеться про Юрія Бойка, який живе в Україні і навіть готується до президентських виборів.

фото "Українських новин"

За даними ГПУ, це відомство поки не має доказів причетності лідера "Опозиційного блоку" до вказаної схеми.

"Бойко з першого моменту порушення справи є її фігурантом. Він був допитаний і буде допитуватися, проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі, крім одного важливого моменту, коли він підписував зміну фінплану", — пояснює Луценко.

Він каже, що Генпрокуратура — не "стіл замовлень", щоб оголошувати підозру без достатньої доказової бази. За словами очільника ГПУ, прив'язка прізвища Бойка до вишок відбулася після "припущень одного народного депутата". Він має на увазі Сергія Лещенка.

На цьому етапі ГПУ бачить лише рахунки, які контролювали Арбузов, Мельник та Бакулін. Останній, зняття імунітету з якого у понеділок розглядає комітет парламенту, в Україні давно не з'являвся.

Бакуліна підозрюють у створенні організованого злочинного угруповання та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

фото 112.UA

За останнім епізодом екс-главу НАК уже затримували у березні 2014 року. Тоді Бакулін знепритомнів під час проведення слідчих дій. З офісу "Нафтогазу" його вивезли в інвалідному візку. Згодом він був заарештований.

Правда, за ґратами тодішній голова НАК надовго не затримався: суд відпустив Бакуліна під заставу, змінивши її розмір з 1,5 млрд грн на 10 млн грн.

Наразі точне місце перебування Бакуліна правоохоронцям не відоме. Наприкінці лютого він написав голові Верховної Ради листа, у якому повідомив, що перебуває на лікуванні, а про подання дізнався з преси.

Депутат також заявив, що не може прибути на засідання комітету, але хоче ознайомитися з поданням і дати пояснення. Коли саме очікувати його повернення в Україну, Бакулін уточнювати не став.

Віддам задарма/продам

Загалом історія з "вишками Бойка" — дуже сумна. Вказані бурові платформи, щодо яких слідство ведеться кілька років і, судячи з усього, не приведе до покарання головних фігурантів, Україна давно втратила.

У 2014 році під час анексії Криму Росія захопила обидві установки.

У 2016 році українські нафтогазові компанії звернулися до міжнародного трибуналу з вимогою відшкодувати 2,6 млрд дол збитків, завданих захопленням вишок та інших активів НАК у Криму. Враховуючи результати останніх суперечок "Нафтогазу" та "Газпрому", для росіян арбітраж може обернутися черговою невдачею.

Щоправда, не на користь України можуть зіграти останні заяви генпрокурора щодо планів продати вказані бурові.

фото УНІАН

На початку лютого Луценко повідомив, що хоча вишки перебувають на окупованій території, це не заважає юридично продати їх будь-якому суб'єкту. Він додав, що продаж може відбутися "упродовж розумного терміну".

Ця заява спричинила бурхливу реакцію з боку юристів, які супроводжують справи в рамках позову України проти Росії.

"Ми постійно повторюємо, що Росія заблокувала доступ Україні до її ресурсів і незаконно конфіскувала бурові. При цьому Луценко каже, що Україна збирається продавати "вишки Бойка". Де ж логіка? Подібними заявами генпрокурор підриває нашу позицію в міжнародних судах", — стверджують юристи.

"Заява Луценка не просто надає аргументи російській стороні щодо відсутності порушень у її діях, а й дає можливість Арбітражному трибуналу відхилити позовні вимоги України", — підсумував співрозмовник ЕП у групі юристів.