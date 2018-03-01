OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Стокгольмський арбітраж, облікову ставку та зміцнення гривні.

Про Стокгольмський арбітраж. "Нафтогаз" заявляє про перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в суперечці щодо транзитного контракту.

Про фінансову допомогу. Європейська комісія готова запропонувати Україні новий пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми.

Про російський газ. "Газпром" отримав кошти від "Нафтогазу України" в оплату березневих поставок газу, але відправив їх назад.

Про Абрамовича. Evraz російського олігарха Романа Абрамовича має намір продати свій металургійний завод в місті Дніпро.

Про облікову ставку. Національний банк підняв облікову ставку на 1 процентний пункт до 17%.

Про мільярдний штраф Коболєва. Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

Про зміцнення гривні. Збільшення надходжень валютної виручки від експортерів на фоні збереження сприятливої кон'юнктури на світових ринках зумовили зміцнення гривні.

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Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Міжнародні арбітри поставили крапку у тривалій суперечці між енергетичними гігантами. ЕП пояснює, що означає останній вирок для України, і з чим вийшов з цієї історії "Нафтогаз".

Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні?

Державні підприємства в Україні показують гіршу прибутковість, ніж приватні. Серед найбільших галузей це особливо яскраво виявляється в агросекторі.