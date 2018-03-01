НБУ назвав причини зміцнення гривні
Збільшення надходжень валютної виручки від експортерів на фоні збереження сприятливої кон'юнктури на світових ринках зумовили зміцнення гривні.
Про це заявив в.о. голови правління НБУ Яків Смолій на прес-брифінгу.
"Приплив капіталу нерезидентів разом зі збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів на фоні збереження сприятливої кон'юнктури на світових ринках позитивно вплинув на пропозицію валюти на міжбанківському ринку", - заявив він.
"Це зумовило зміцнення обмінного курсу гривні відносно долара з кінця січня. Разом з тим, зміцнення курсу гривні до долара відбулось на фоні послаблення останнього на світових валютних ринках. Тому, якщо розглядати динаміку курсу гривні в цілому до кошика валют - основних торговельних партнерів, вона поки що не створює передумов для більш швидкого зниження інфляції", - сказав Смолій.
Нагадаємо, Національний банк встановив офіційний курс гривні на 1 березня на рівні 26,80 гривні.
Найнижчий курс гривні в цьому році був зафіксований 23 січня - 28,87 гривні за долар.
Економічна правда