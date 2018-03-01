Податкова оштрафувала Коболєва на 8 мільярдів

Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

Про це Коболєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"А ось і привітання з перемогою в Стокгольмі, яке я сьогодні отримав від Державної фіскальної служби України: два персональні штрафи на суму 7 млрд і 1,3 млрд грн. Тобто я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 млрд грн "не пізніше п'ятнадцяти днів", - заявив глава НАК.

Коболєв також опублікував відповідні документи за підписом начальника енергетичної митниці ДФС Ігоря Піковського, в яких Коболєв звинувачується в порушенні митних правил.

Підстава, вказана в тексті постанови, - "не забезпечив можливість надання додаткової митної декларації з повним пакетом супровідних документів".

"Реальна причина - відмова "Нафтогазу" оформляти і оплачувати природний газ, який "Газпром" контрабандно поставляв на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Саме тому ми до сих пір і не можемо надати весь пакет документів, оскільки не платитимемо за газ, який не замовляли і не споживали, але на якому наполягає "Газпром", - пояснив Коболєв.

Нагадаємо, у Державній фіскальній службі раніше заявляли про ухилення від сплати податків НАК "Нафтогаз України" за імпортний газ, поставлений з Росії в 2015 році.

Цей газ, за ​​інформацією енергетичної митниці, до сих пір не розмитнений, оскільки покупець не надав для цієї процедури повного пакета документів, зокрема, акту прийому-передачі товару.

У свою чергу в НАК заявляли, що не можуть підписати акти прийому-передачі газу, оскільки в них враховувалися поставки на підконтрольний бойовикам Донбас, які "Нафтогаз" не визнає.

Економічна правда