OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про локомотиви, аліменти та cashless-Тернопіль.

Про cashless-Тернопіль. У Тернополі запустили систему оплати проїзду в міському наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток.

Про ринок газу. Міжнародна енергокомпанія Axpo Trading з головним офісом в Швейцарії відкрила своє представництво в Україні.

Про київське метро. Мільярдний борг КП "Київський метрополітен" перед компанією "Укррослізинг", яка належить російсько-українському олігарху Павлу Фуксу, може перешкодити роботі підприємства в стабільному режимі.

Про аліменти і борги по зарплаті. З квітня почнуть діяти спецштаби, які стягуватимуть аліменти та борги із зарплати на користь громадян.

Про локомотиви. Укрзалізниця підписала 15-річну рамкову угоду з компанією General Electric на придбання, спільне виробництво та модернізацію локомотивів. Контракт на постачання перших 30 локомотивів General Electric в Україну профінансує державний Укрексімбанк.

Про Ощадбанк. Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний визнав, що фінансовий стан установи не ідеальний, і йому може знадобитися додаткова капіталізація з державного бюджету.

Про Ryanair. Орієнтовно, в кінці жовтня - на початку листопада Ryanair почне виконувати рейси до України.

Про пільги для лоукостерів. Міністерство інфраструктури поки не планує впроваджувати в Україні механізм дотацій для лоукостерів.

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Фантазери чи реалісти? Що треба знати про Hyperloop в Україні

Головною темою попереднього дня стала новина про наміри України побудувати тестовий майданчик Hyperloop в Дніпрі. Більш детально про те, як буде реалізовуватися проект, і чи можливо це взагалі.