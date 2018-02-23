Компанія олігарха Фукса блокує роботу Київського метрополітену - ЗМІ

Мільярдний борг КП "Київський метрополітен" перед компанією "Укррослізинг" може перешкодити роботі підприємства в звичайному режимі.

Про це повідомила радниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон програмі "Схеми", зазначає "Радіо Свобода".

"На сьогоднішній день просто ситуація загрожує тим, що не можна проводити в звичайному режимі підприємству всю його діяльність", - сказала вона.

"У нас є, звичайно, запаси, які ми зробили заздалегідь, і, в принципі, метрополітен – це те підприємство, яке завжди має якийсь запас міцності. І, назвемо це "на вимогу", нам дають можливість закуповувати найнеобхідніші деталі. Але, скажімо, жвавості підприємство немає. Тобто, розвитку підприємство не має", - зазначила Макагон.

Видання зазначає, що таке становище пов'язане з угодою, яку в 2009 році підписало КП "Київський метрополітен" на поставку 100 вагонів метро з компанією-переможцем тендеру "Укррослізинг".

Станом на 2018 рік, з'ясували журналісти, загальний борг Київського метрополітену перед "Укррослізинг" становить майже 2 мільярди гривень.

З них менше половини - заборгована плата за самі вагони метро, а більше мільярда гривень - коефіцієнт коригування, що виник через зміну валютного курсу.

За даними видання, метрополітен підписав з "Укррослізинг" додаткову угоду, в якій сторони прив'язали суми виплат до курсу долара.

Саме цей пункт вже у 2014 - 2016 роках через різке знецінення української валюти призвів до додаткового боргу в понад мільярд гривень.

Засновником "Укррослізингу" була кіпрська фірма, яка, за даними видання Наші гроші, близька до оточення соратника Віктора Януковича, колишнього народного депутата Партії регіонів і бізнесмена Юрія Іванющенка.

У 2010 році в складі бенефіціарів з'явилася також фірма, підконтрольна російському Внєшекономбанку.

Зараз бенефіціаром компанії в українському реєстрі вказано Павла Фукса, який володіє нею через свій кіпрський актив "Укррослізинг Сайпрус Лімітед".

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. За його словами, він відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт.

Вперше у рейтинг найбагатших українців за версією журналу "Фокус" Павло Фукс увійшов у 2017 році – і одразу посів 24 позицію. Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.

В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.