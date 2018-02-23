"Ощадбанк" може потребувати докапіталізації - голова правління

Андрій Пишний

Найближчого часу можуть виникнути ситуації, за яких виявиться необхідною докапіталізація державного Ощадбанку.

Про це заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

"Я дуже розраховую, що при повній мобілізації ресурсів ми закінчимо 2018 рік з прибутком", - заявив Пишний під час прес-конференції щодо стратегії розвитку Ощадбанку до 2022 року.

"Проблемний пакет кредитів нікуди не зник. Ми з ним працюємо, але він є на балансі банку і генерує токсичність. І цю токсичність ми повинні правильно оцінювати і відповідним чином компенсувати. Ми працюємо у цьому напрямку, але на цю роботу потрібен час", - додав він.

Також Пишний зазначив, що "можуть виникати ситуації, за яких докапіталізація Ощадбанку виявиться необхідною".

"Дійсно, є зараз питання і по докапіталізації Ощадбанку. Зараз проводиться відповідний аналіз, і якщо виявиться, що це (докапіталізація – ЕП) знадобиться для успішної реалізації стратегії Ощадбанку, то це буде зроблено", - сказав ЕП міністр фінансів Олександр Данилюк.

Суми орієнтовної докапіталізації міністр фінансів та голова правління Ощадбанку не назвали.

Стратегія розвитку Ощадбанку до 2022 року передбачає дорезервування його історичного портфелю (сформованого до 2014 року) на 17,5 млрд грн.

"100% відсотків усієї потреби в резервуванні, яке вже відбулося і яке, можливо, відбудеться, в першу чергу припадає на портфель, який був сформований до 2014 року", - пояснив Пишний.

Галина Калачова, ЕП