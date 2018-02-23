Порошенко розповів, хто профінансує придбання американських локомотивів

Контракт на постачання перших 30 локомотивів General Electric в Україну профінансує державний Укрексімбанк.

Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії підписання договорів між Укрзалізницею, Укрексімбанком та General Electric.

Восени 2018 року будуть поставлені 30 локомотивів, їх виробництво стартує в США.

Для постачання перших 30 тепловозів було укладено договір купівлі-продажу між General Electric і державним Укрексімбанком, розміром 140 млн доларів.

"[Фінансування проекту передбачає] активне залучення на першому етапі українських банківських структур, на другому етапі - наших партнерів зі Сполучених штатів Америки", - сказав Порошенко.

Держбанк потім передасть тепловози у фінансовий лізинг "Укрзалізниці".

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко повідомив, що договір підписано під гарантії американського банку Citi.

Президент розповів, як почалися переговори з General Electric.

"Історія почалася з мого візиту до США у червні 2017 року. Ми домовилися з президентом США Дональдом Трампом про співпрацю у кількох сферах: оборони, енергетики, машинобудуванні, транспортному будуванні. Я запросив компанію General Electric увійти до Інвестиційної ради, і ми домовилися про співпрацю між залізницею і General Electric", - сказав він.

"Дуже швидко був підготовлений контракт на суму 1 млрд доларів. Він передбачає купівлю нових локомотивів, поступове збільшення локалізації виробництва, модернізацію існуючих локомотивів", - додав президент.

"Репутація General Electric - дуже висока. Компанія приходить до тих країн, де толерантність до корупції нульова", - резюмував Порошенко.

Укрзалізниця підписала 15-річну рамкову угоду з компанією General Electric на придбання, спільне виробництво та модернізацію локомотивів.

Рамкова угода передбачає, що рівень локалізації буде доведено до 40%.

Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, попередньо мова йде про локалізацію виробництва на базі Крюківського вагонобудівного заводу. При цьому, переговори між сторонами ведуться напряму, без залучення мінінфраструктури.

Загальний обсяг постачань локомотивів до 2034 року сягне 225.

У рамках реалізації угоди в Україні необхідно також створити базу для довгострокового технічного обслуговування тепловозів і модернізувати 75 локомотивів із наявного парку "Укрзалізниці".

В.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначив, що за всю історію компанії вона придбала лише 8 нових локомотивів, і сьогодні стала "вузьким горлом" для розвитку української економіки.

Олександр Колесніченко, ЕП