Мільярд доларів для Укрзалізниці: Україна домовилась з General Electric

"Укрзалізниця" та американська корпорація General Electric підпиcали семирічний контракт на мільярд доларів.

Підписання відповідних договорів відбулося 23 лютого о 15.00 за київським часом.

За інформацією інформованого співрозмовника ЕП, ознайомленого з деталями співробітництва, йдеться про підписання договорів на 1 мільярд доларів на 7 років.

Так, відповідно до домовленостей, співробітництво передбачатиме декілька етапів.

На першому етапі General Electric поставить ПАТ "Укрзалізниця" 30 дизельних локомотивів ТЕ33А Evolution. Запланований термін поставки - жовтень 2018 року - 1 квартал 2019 року.

Передбачається, що поставка перших 30 дизельних локомотивів серії "Evo" буде першим кроком для подальшого партнерства між Україною та General Electric, що включатиме також співпрацю у енергетичній галузі, інфраструктурі та медицині.

Вартість локомотивів — близько 4-4,5 млн доларів з кожен. Загалом сума контракту становить 140 млн доларів з ПДВ.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років до 175 тепловозів. Точну кількість співрозмовник ЕП не уточнив. За його словами, на даному етапі йдеться про використання української складової уже на 40%

Серед українських підприємств, які будуть співпрацювати з General Electric, називають Крюківський вагонобудівний завод. За словами співрозмовника, йдеться, зокрема, про спільне виробництво.

Крім цього, домовленості передбачають модернізацію 75 старих локомотивів з парку УЗ.

Також за підтримки General Electric, планується створення центру сервісного обслуговування нової техніки. "Тепер точно не буде цих "розпилів" на пофарбувати чи щось там поправити. З GE ці номери уже не пройдуть", — каже співрозмовник.

Також він розповів деякі деталі фінансової частини домовленостей.

"Кошти будуть залучатися ну умовах фінансового лізингу через наш "Укрексімбанк", а американський City Bank надасть гарантії", — заявив співрозмовник.

За його словами, передбачається, що із суми 1 млрд доларів близько 400-450 мільйонів доларів отримають саме українські виробники.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів спільно з "Укрзалізницею" завершили переговори з американським промисловим гігантом General Electric за програмою оновлення рухомого складу УЗ і виробництва тяги.

Нагадаємо, великовузлове складання локомотивів планують здійснювати на потужностях Крюківського вагонобудівного заводу.

Раніше УЗ провела тестування тепловоза з електропередачею General Electric TE33А. У період з вересня по грудень 2016 року він здійснив 32 поїздки в рамках договору між УЗ і американською компанією.

Економічна правда