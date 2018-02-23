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Ще одна міжнародна компанія вийшла на український ринок газу

П'ятниця, 23 лютого 2018, 12:40

Міжнародна енергокомпанія Axpo Trading з головним офісом в Швейцарії відкрила своє представництво в Україні.

Про це повідомляє enkorr.

Компанія "Акспо Україна" зареєстрована в Києві 20 лютого. Засновниками виступають швейцарська Axpo Trading і люксембурзька Axpo International.

Статутний капітал української дочірньої компанії становить 28,9 млн гривень. Директором призначений Гліб Тімофіюк. Основна спеціалізація - торгівля природним газом.

Відзначається, що Axpo Trading - один з найбільших постачальників природного газу в Україну. Ця компанія почала поставки в 2014 році. Першим покупцем її ресурсу був державний НАК "Нафтогаз України", який купив близько 33 млн куб. м ресурсу.

Нагадаємо, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг видала ліцензію на право постачання природного газу для "Треілстоун Енерджі", що належить американській групі компаній TrailStone.

Економічна правда

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