OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про збитки банків, розвиток інфраструктури та незалежність НБУ.
Про санкції проти "дочок" російських банків. Рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків, термін яких закінчується в березні цього року, буде ухвалюватися Радою національної безпеки і оборони.
Про Антикорупційний суд. Візит технічної місії МВФ був результативним, проте остаточна домовленість з питань створення антикорупційного суду та енергетичної реформи поки що не досягнута.
Про інфраструктурні проекти. Інституції ЄС готові здійснювати фінансування інфраструктурних проектів, які спрямовані на зближення українських транспортних коридорів з європейськими.
Про держбанки. До 2022 року Міністерство фінансів суттєво зменшить частку держави в банківській системі.
Про незалежність НБУ. Повноваження Національного банку в проведенні монетарної політики потрібно обмежити, передавши ряд функцій Раді по фінстабільності.
Про збитки банків. Банківський сектор завершив рік зі збитками у 24,4 мільярда гривень через значні обсяги відрахувань у резерви.
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