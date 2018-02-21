Україна буде продавати частки в держбанках

До 2022 року Міністерство фінансів суттєво зменшить частку держави в банківській системі.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду.

"Держава зменшить частку ринку з 55% у 2017 році до 24% в середньостроковій перспективі (до 2022 року - ред)", - заявив Данилюк.

"Стратегія передбачає зниження частки держбанків і зміну пріоритетів держбанків", - заявив міністр.

Кабмін планує в 2020 році повністю вийти з капіталу Укргазбанку, а в 2022 році - Приватбанку.

Уже в 2018 році міжнародним фінансовим організаціям запропонують увійти в капітал Укргазбанку, до 2020 року передбачений повний продаж банку стратегічному інвесторові.

100% акцій Приватбанку планується продати міжнародному інвестору безпосередньо в 2022 році.

"До кінця 2019 року ми плануємо створити умови для залучення міноритарних акціонерів - міжнародних фінансових установ, такі як IFC і ​​ЄБРР в, відповідно, Ощадбанк і Укрексімбанк", - заявив Данилюк.

Держава обіцяє уникати дій, які можуть привести до зростання держчастки на банківському ринку.

"Створення нових держбанків вважається недоцільним", - підкреслив міністр.

Приватбанк збереже свою позицію на ринку в роздрібному бізнесі на нинішньому рівні, посилить потенціал підрозділів, які працюють в сегменті МСБ, а також буде нарощувати потенціал в сфері кредитування клієнтів середнього корпоративного бізнесу.

Ощадбанк повинен буде зберегти лідерство в корпоративному сегменті: перефокусується на клієнтів середнього корпоративного бізнесу і зменшить залежність від кредитування держпідприємств.

При цьому перевага надаватиметься дистанційним каналам обслуговування. З нинішніх 3,3 тис відділень до 2022 року залишиться 1,9-2,1 тис.

Укрексімбанк зосередиться на експортно-імпортних операціях. Укргазбанк буде і далі розвиватися як "екобанк". Основними сегментами, на яких буде зосереджена його робота, стане виробництво продуктів харчування, сільське господарство, альтернативна енергетика, інфраструктура і транспорт.

До націоналізації Приватбанку частка держави на банківському ринку становила 28%.

Економічна правда