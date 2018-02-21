Хард форк. Чому від біткоїна відколюються інші біткоїни

Інформаційний простір періодично стрясають новини про появу нових криптовалют з відомими назвами. Що це означає?

Сьогодні форки криптовалют розповсюдження явище. Хоча ще до літа минулого року ніхто про них не чув.

Біткоїн — перша криптовалюта — 8 років функціонував до моменту, коли стався його перший форк. Після того, як від оригінального біткоїну "відколовся" Bitcoin Cash, сталося вже більше 100 форків і ще більше станеться.

Більшість нових криптовалют "відколюється" від відомих розкручених криптовалют — в основному від біткоїна, рідше від ефіра, ще рідше — від решти альткоїнів.

Цілі різні: хтось хоче покращити криптовалютну інфраструктуру, пришвидшити транзакції, хтось — просто розбагатіти.

Що таке форки, якими вони бувають і яке у них майбутнє, розбиралася ЕП.

Що таке форк? Форк (англ. — розвилка) — це поділ блокчейну криптовалюти на дві гілки. Іншими словами, це зміна вихідного коду криптовалюти. Оскільки програмний код відкритий, взяти його і "допрацювати", створюючи нові криптовалюти, може кожен, хто володіє достатніми знаннями.

Які бувають форки? Форки діляться на хардфорки і софтфорки. Хардфорк — поділ, не сумісний із старим програмним забезпеченням, софтфорк — сумісний. Наприклад, якщо розмір блоку біткоїна 1 МБ, то щоб збільшити його розмір до 2 МБ, потрібно зробити хардфорк, а щоб зменшити до 500 КБ, достатньо і софтфорку. Щоб утворилася нова криптовалюта, підійде тільки хардфорк.

Навіщо це відбувається? Є кілька причин. Перша — зручність. За допомогою форку можна змінити правила гри і змусити систему працювати так, як хочеться. Друга — можливість заробити. "Після хардфорку для обчислення альтернативного ланцюжка блоків потрібна значно менша потужність, ніж в основній мережі. Почавши майнінг раніше, до того, як на цей блокчейн звернуть увагу конкуренти, ініціатори хардфорку мають більше шансів", — каже засновник BlockChain Lab Станіслав Подьячев. За словами маркетолога біткоїн-агентства KUNA Вадима Попова, хардфорки стали модним способом створення нових монет на хвилі популярності біткоїна. "Хардфорки — відгалуження із загальною історією і гучним словом "біткоїн" у назві, більше нічого спільного з біткоїном у них нема. Це зручний спосіб поширення нових монет: зробити так, щоб вони автоматично з'явилися у всіх власників біткоїнів (усі хардфорки автоматично з'являються у гаманцях власників біткоїна. — ЕП)", — відзначає він. Зазвичай форки відбувається з іншої причини. Більшість творців хоче нажитися, а не поліпшити систему.

Скільки форків у біткоїна? Перший форк біткоїна стався 1 серпня 2017 року, через вісім років після появи основної криптовалюти. Тоді з'явився Bitcoin Cash, який входить у топ-5 за капіталізацією. Згодом з'явився Bitcoin Gold, який входить у топ-20. За півроку з'явилося багато форків: Bitcoin Diamond, Super Bitcoin, Bitcoin God, World Bitcoin. Є форки з трохи дивними назвами: Bitcoin Uranium, Bitcoin Atom, Bitcoin Pizza, проте вони нічим, крім своїх назв, не примітні. Існує понад сто форків біткоїна. Невдовзі очікуються Bitcoin Silver, Bitcoin Dollar, Bitcoin Platinum.

Скільки може бути форків? Форків може бути необмежена кількість. Згідно з дослідженням Bloomberg, у 2018 році може з'явитися понад 50 форків біткоїна. "Форк може зробити будь-яка людина. Питання тільки в тому, наскільки цей форк буде популярний серед користувачів", — коментує Подьячев. Потрібно чимало людей, здатних підтримати працездатність форку і його ліквідність щодо інших криптовалют або звичайних грошей. Створити форк нескладно. "Потрібно зайти на гітхаб у гілку біткоїна і натиснути кнопку "Створити форк". Можна більше нічого не міняти, хіба що придумати якомога гучнішу назву, наприклад, Bitcoin God", — зазначає Попов.

Чи є форки в інших криптовалют? Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта, теж є хардфорком. Спочатку була криптовалюта Ethereum, хардфорк якої стався після того, як криптовалютою у смарт-контракті The Dao заволодів хакер. Тоді чимало користувачів мережі Ethereum вирішили "відкотити" проблемні трансакції, аби хакер не зміг скористатися викраденими коштами, і створити форк. Противники цього рішення залишилися в меншості, але продовжили підтримку старого ланцюжка, який назвали Ethereum Classic, а "ефір", який зараз посідає друге місце за капіталізацією, залишився Ethereum. Також у січні 2018 року від "ефіру" відколовся EtherZero, який заявив про себе як про "поліпшену версію Ethereum". Форки криптовалют, які не мають гучних імен, відбуваються набагато рідше або не відбуваються зовсім.