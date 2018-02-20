OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про газ для споживачів та промисловості, ще не державний Укртелеком та найкращий аутсорс.

Про газ. Уряд підготував ще один, абсолютно новий варіант змін методики визначення ціни на газ. Подорожчання хочуть розтягнути на 1,5 року.



Про газ для промисловості. "Нафтогаз" збільшив знижку на газ для промисловості. Таким чином мають намір розширити коло покупців в комерційному сегменті.

Про газові родовища. Контроль над одним із них отримав юрист Порошенка. А воно вельми перспективне.

Про ціни на газ. Знизилися на 40 копійок за літр. Бензин і дизтопливо також падають.

Про пенсії і зарплати. Тепер можна буде отримувати їх в приватних банках.



Про державний Укртелеком. Ще не державний. Суд переніс розгляд справи про повернення акцій підприємства.

Про аутсорс. 18 українських IT-компаній потрапили в топ-100 кращих аутсорсерів світу.

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Костянтин Ворушилін: Топ-менеджмент "розводить" олігархів по повній програмі

Директор Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін розповів, коли будуть продані активи банків-банкрутів, які він бачить помилки в банківському нагляді і в чому слабкість банківської системи.