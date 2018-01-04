OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про подорожчання сигарет, крадіжки даних та податкові перевірки.

Про ціни на цигарки. Вартість пачки сигарет в Україні зросте на 4-5 гривень у 2018 році в результаті зростання акцизів на 29,7%.

Про шоколад. З 1 січня в Україні почали діяти нові вимоги до виробів з какао та шоколаду, що мають забезпечити дотримання європейських стандартів в галузі безпечності та якості продуктів харчування.

Про крадіжку даних. У процесорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc і ARM Holdings виявлені серйозні уразливості в безпеці.

Про податкові перевірки. Понад 6 тисяч перевірок проведе податкова в Україні у 2018 році.

Про транзитні обмеження. Президент Росії Володимир Путін продовжив на півроку транзитні обмеження з України до Казахстану і Киргизії.

Про надходження бюджету. Національний банк у 2018 році має перерахувати до державного бюджету 50,5 млрд гривень свого прибутку за минулий рік.

Про дороги. На розвиток дорожньої інфраструктури за підсумками 2017 року було спрямовано 12,312 млрд гривень.

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Що відбувається по той бік розетки: репортаж з диспетчерської "Укренерго"

ЕП провела день з диспетчерами "Укренерго", які відповідають за світло в мільйонах домівок. Що вони роблять кожного дня, і чому їх називають "невидимими диригентами".