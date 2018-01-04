Путін продовжив на півроку транзитні обмеження щодо України

Президент Росії Володимир Путін продовжив на півроку транзитні обмеження з України до Казахстану і Киргизії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується, Путін вніс зміни до указу від 1 січня 2016 року "Про заходи щодо гарантування економічної безпеки і національних інтересів РФ при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Казахстану або Киргизії територією РФ".

Згідно з повідомленням, транзитні обмеження були продовжені до 30 червня 2018 року.

Цей указ вступив у силу з 30 грудня 2017 року



Указ встановлював, що транзитні перевезення вантажів з України до Казахстану через територію РФ здійснюються лише з Білорусі "за умови застосування до вантажних приміщень, ємностей та інших місць, в яких перебувають товари, засобів ідентифікації що функціонують на основі технології системи "ГЛОНАСС", а також за наявності у водіїв облікових талонів".



На початку липня 2016 року Путін вніс зміни до указу згідно з якими, правила ввезення вантажів з території України через Росію поширюються не лише на Казахстан, а й на Киргизію.

Україна в середині вересня 2016 року направила запит про консультації з Росією до СОТ з обмежень транзиту українських товарів через територію РФ, але консультації, що відбулися в листопаді, до консенсусу не привели.

Подання запиту на консультації є першим етапом подання позову, провал консультацій протягом 60 днів надає можливість ініціювати створення панелі арбітрів, чим у середині лютого 2017 року скористалася Україна, але РФ тоді заблокувала скликання панелі. У разі повторної заявки рішення про скликання групи експертів приймається автоматично.

У своїй скарзі до СОТ Україна оцінила скорочення експорту українських товарів на ринки країн Центральної, Середньої Азії та Кавказу в першому півріччі 2016 року через такі дії РФ у 35,1%, зокрема до Казахстану - на 45,5%.