Митниці за рік спрямували на ремонт доріг понад 12 мільярдів

На розвиток дорожньої інфраструктури за підсумками 2017 року було спрямовано 12,312 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зокрема, за результатами минулого року серед лідерів по перерахуванню коштів на реконструкцію доріг - Одеська митниця ДФС, яка спрямувала 2,35 млрд гривень, Київська – 1,884 млрд гривень, Львівська – 1,115 млрд гривень, Київська міська – 1,39 млрд гривень та Донецька митниця – 1,28 млрд гривень.

"Експеримент щодо направлення на розбудову доріг коштів, які надходять завдяки перевиконанню митницями ДФС індикативних показників із забезпечення митних платежів до бюджету, подовжено й на 2018 рік", - нагадали у прес-службі.

Раніше глава Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомив, що з 1 січня починає роботу Дорожній фонд, завдяки чому автошляхова галузь отримає державне фінансування у сумі 33 млрд гривень.

"Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року - це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування ряду ключових магістралей - понад 14 млрд грн", - повідомив він.

Економічна правда