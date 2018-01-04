НБУ повинен перерахувати до бюджету понад 50 мільярдів

Національний банк у 2018 році має перерахувати до державного бюджету 50,5 млрд гривень свого прибутку за минулий рік.

Про це свідчить дані, опубліковані у законі "Про державний бюджет на 2018 рік".

Відповідно до документа, кошти будуть перераховані після затвердження зовнішнім аудитом і радою НБУ річної звітності, відповідно до погодженого з Міністерством фінансів графіком.

У проекті держбюджету, що був прийнятий у першому читанні, було передбачене перерахування Нацбанком 47,8 млрд гривень прибутку, тоді як до другого читання сума збільшилася до 49,5 млрд гривень.

У квітні Рада НБУ погодила суму частини прогнозованого прибутку до розподілу за 2017, що буде підлягати перерахуванню до держбюджету 2018 року, вона становить 47,8 млрд гривень.

У коментарі агентству "Українські новини" НБУ повідомляв, що не погоджував з Кабміном збільшення перерахування прибутку.

Як повідомлялося, у 2017 році НБУ перерахував 44,4 млрд гривень прибутку.