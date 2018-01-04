Податкова проведе понад 6 тисяч перевірок у 2018 році

Понад 6 тисяч перевірок проведе податкова в Україні у 2018 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

Найбільша кількість перевірок очікується у Київській, Харківській та Одеській областях.

"Найчастіше перевірять компанії, які займаються оптовою торгівлею, сільським господарством та будівництвом", - йдеться у повідомленні.

Одночасно органи ДФС зменшують кількість позапланових заходів – в 2016 році проведено 16,1 тис. позапланових перевірок, в 2017 році – 15,1 тис. таких перевірок.

Як наголошується, за 2017 рік ДФС донарахувала порушникам законодавства грошових зобов’язань на суму 25,1 млрд гривень, забезпечила узгодження 16 млрд, у тому числі 5,3 млрд податку на прибуток та 4,3 млрд податку на додану вартість.

"Основним порушенням, що допускали перевірені платники податків, було завищення податкового кредиту та валових витрат внаслідок їх формування за операціями із "сумнівними" суб’єктами господарювання", - коментують в ДФС.

Економічна правда