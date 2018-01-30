OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про субсидії, тарифи та оптимізацію податків заводом Порошенка.

Про ціни на проїзд. Станом на 29 січня у Києві 53 маршрути збільшили ціну проїзду на 1 гривню.

Про Нафтогаз. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" отримала ліцензію на постачання електроенергії на території України.

Про "Кремлівську доповідь". Сполучені Штати Америки включили акціонерів Альфа-банку і Укрсоцбанку в доповідь про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів.

Про проблеми з субсидіям. Новий механізм виплати субсидій фактично заблокував відшкодування підприємствам ЖКГ, ОСББ пільг і субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Про тарифи. НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.

Про ціни на бензин. Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій виросли від 5 копійок до однієї гривні.

Про оптимізацію податків заводом Порошенка. Завод "Кузня на Рибальському" придбав близько 3 тисяч тонн сиру, щоб оптимізувати щонайменше 13 млн гривень податків.

Про вугільного "смотрящого". Компанія "смотрящего" за вугільною галуззю Віталія Кропачова виграла торги на поставку вугілля для державного "Центренерго".

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