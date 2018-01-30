"Нафтогазу" дозволили продавати електроенергію

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" отримала ліцензію на постачання електроенергії на території України.

Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

За ліцензію компанії повинна заплатити 1700 гривень протягом 10 днів.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на 100% належить НАК "Нафтогаз України".

Це перший досвід диверсифікації діяльності НАК, який об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо, "Нафтогазу" доведеться відокремити діяльність з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України.

Економічна правда