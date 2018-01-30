Акціонери Альфа банку і Укрсоцбанку потрапили в "Кремлівську доповідь"

Петр Авен і Міхаіл Фрідман

Сполучені Штати Америки включили акціонерів Альфа-банку і Укрсоцбанку в доповідь про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів.

Про це свідчить список бізнесменів, оприлюднений Мінфіном США.

Список розділений на чотири частини - "Президентська адміністрація", "Кабінет Міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" і "Олігархи".

В останній перелік потрапили співвласники Альфа-банку (Україна) і Укрсоцбанку - Міхаіл Фрідман, Петр Авен, Герман Хан, Олексій Кузьмічов.

Також в списку є Герман Греф (глава російського Сбербанку), Андрій Костін (глава російського ВТБ), Сергій Горьков (глава російського Внєшекономбанку - материнської структури українського Промінвестбанку).

Даний звіт сам по собі не передбачає введення санкцій проти згаданих в ньому осіб, але створює фактичні підстави для можливого введення таких санкцій в майбутньому.

Нагадаємо, в "кремлівську доповідь" також увійшли бізнесмени Роман Абрамович, Алішер Усманов, Сулейман Керімов, Євген Касперський, Вагіт Алекперов, Леонід Міхельсон, Михайло Гуцерієв, Олег Дерипаска і Юрій Мільнер.

Крім того, в документі вказано список підприємств, які мають частку держави понад 25% і виручку більше 2 млрд доларів.

У тексті також йдеться, що в секретній частині "кремлівської доповіді" можуть бути імена, не включені в несекретну частину. Ці люди "можуть обіймати посади нижчі за ті, що включені в опубліковану частину доповіді, або мати статки менше 1 млрд доларів".

Експерти впливового вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council склали список критеріїв, за якими ті чи інші персоналії можуть бути включені в кремлівську доповідь.

В "кремлівському списку", на їхню думку, виявилися люди, які "тримають" гроші російського президента, бізнесмени, які надають послуги Кремлю, партнери олігархів з найближчого кола президента, менеджери держпідприємств, а також "золота молодь" - діти близьких до російського режиму олігархів .

Також 2 лютого Міністерство фінансів США має подати ще одну доповідь, в якій повинен бути оцінений ефект від введення можливих обмежень на операції з російськими облігаціями та акціями.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком", і UniCredit Group оголосили про завершення операції з передачі 99,9%"Укрсоцбанку", активу UCG в Україні, в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH у розмірі 9,9%.

Економічна правда