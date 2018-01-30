У Кабміні заявляють про серйозну проблему з відшкодуванням субсидій

Новий механізм виплати субсидій фактично заблокував відшкодування підприємствам ЖКГ, ОСББ пільг і субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"Ситуація, яка зараз виникла з відшкодуванням підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖБК пільг і субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг, вимагає негайного реагування з боку Мінфіну. Новий механізм виплати субсидій фактично заблокував розрахунки по всій Україні", - йдеться в повідомленні .

У відомстві нагадали, що Мінфін своїм наказом від 4 січня ввів в дію новий механізм компенсації пільг та субсидій підприємствам ЖКГ.

У Мінрегіоні зазначили, що подібні дії не погоджували, натомість подали свої пропозиції "для недопущення подібного колапсу".

У відомстві також повідомили про проведення наради на цю тему, в результаті якого Мінфіну було доручено "невідкладно врегулювати ситуацію".

Як повідомлялося, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії.

На початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева наголосив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії все також нараховуватимуться за соціальними нормами.

Економічна правда