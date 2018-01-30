"Центренерго" купуватиме вугілля у компанії з оточення "смотрящого" за вугільною галуззю

Компанія "смотрящего" за вугільною галуззю Віталія Кропачова виграла торги на поставку вугілля для державного "Центренерго".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

30 січня на Українській енергетичній біржі "Центренерго" проводила тендерну закупівлю вугілля.

За даними джерела, компанія "Шахтарськтранс" перемогла з ціною 2400 грн/тонна (без ПДВ). За цією ставкою компанія погодилася поставити "Центренерго" 100 тисяч тонн вугілля марки "Г".

Структури групи ДТЕК, яка до кінця минулого року була одним з основних постачальників вугілля на станції "Центренерго", участі в торгах не брали.

ТОВ "Шахтарськтранс" належить Віктору Медведєву, зареєстрованому за адресою: місто Торез, вул. 50 років СРСР, б. 9 кв. 35.

Сусідом Медведєва за вказаною адресою є неофіційний куратор вугільної галузі Віталій Кропачов, зареєстрований в тому ж будинку в квартирі №4.

Нагадаємо, паралельно із скуповуванням вугільних активів Олександра Януковича "смотрящий" за вугільною галуззю Віталій Кропачов провів кампанію з придбання його газових активів.

Як повідомлялося, 25 січня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у київському офісі неофіційного куратора державного вугільного сектора Кропачова.

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Дмитро Рясний, ЕП