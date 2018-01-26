OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціни на газ, черговий позов проти НБУ та 4G.

Про ціни на газ. Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

Про тестя Насірова. Компанія тестя відстороненого голови ДФС Романа Насірова "Альтіс-Констракшн" отримає 1,05 мільярда гривень на реконструкцію перону терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Про Нацбанк. Аудиторська компанія ПрайсвотерхаусКуперс, яка є дочірним підрозділом міжнародної компанії PwC, подала у суд на Національний банк.

Про Ярославського. Український бізнесмен Олександр Ярославський проводить у Давосі переговори з американськими та китайськими інвесторами про можливість розташування нових виробництв на території Харківського тракторного заводу.

Про 4G. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, провела розкриття конвертів з ціновими пропозиціями операторів за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

Про ГТС. Став відомий склад робочої групи, яка займається пошуком партнерів для спільного управління українською ГТС.

О ценах на газ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ.

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