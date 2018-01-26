Тесть Насірова отримає мільярд на реконструкцію аеропорту "Бориспіль"

Компанія тестя відстороненого голови ДФС Романа Насірова "Альтіс-Констракшн" отримає 1,05 мільярда гривень на реконструкцію перону терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє ЦТС.

Роботи будуть проводитися в дві черги і повинні завершитися до 30 червня 2020 року

Тендер на проведення реконструкції перону був оголошений ще у вересні 2017 року. Бажання брати участь у торгах виявили п'ять компаній, однак пропозиції трьох претендентів були відхилені.

В результаті, в аукціоні брало участь всього дві компанії - "Альтіс-Констракшн" і "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ".

Найменшу ціну запропонувала фірма "Альтіс-Констракшн", завдяки чому і перемогла. Аеропорт Бориспіль заощадив на цьому тендері 15,3 млн грн.

Як повідомлялося, в грудні 2017 року Кабмін затвердив проект реконструкції перону для повітряних суден терміналу "D" в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Згідно з документом, проект реконструкції загальною кошторисною вартістю 1,08 млрд грн розроблений тією ж компанією "Альтіс-Констракшн".

Реконструкція передбачає розширення перону терміналу "D" на 87 тис. кв. м і включає відновлення руліжних доріжок, авантперона.

Компанія "Альтіс-Констракшн" вже має досвід в будівництві та реконструкції аеропортової інфраструктури. У 2014 році підрядник виробляв облаштування зони внутрішніх рейсів в терміналі D аеропорту Бориспіль. Також компанія брала участь в реконструкції аеропортів Херсон, Запоріжжя, Вінниця.

Компанія "Альтіс-Констракшн" входить в корпорацію "Альтіс-Холдинг" Олександра Глімбовського - тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу.

Нагадаємо, Насіров був затриманий по "газовій справі Онищенка". Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн, що становить кілька відсотків від тендерних досягнень Глімбовського в 3,39 млрд грн.

При цьому прокурори вимагали, щоб заставу було встановлено на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити в строк рентні платежі.

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