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Порошенко готов пойти на уступки МВФ в вопросе цены на газ

Пятница, 26 января 2018, 16:25
 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Bloomberg в Давосе.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал Порошенко, не назвав деталей.

Как известно, повышение бытовых цен на природный газ - одно из требований МВФ для получения Украиной нового транша.

Премьер-министр Владимир Гройсман между тем в этом месяце еще раз подтвердил, что не позволит увеличить цены на газ для домохозяйств.

Напомним, президент Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

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Экономическая правда

Порошенко газ МВФ
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