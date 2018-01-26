Порошенко готов пойти на уступки МВФ в вопросе цены на газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Bloomberg в Давосе.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал Порошенко, не назвав деталей.

Как известно, повышение бытовых цен на природный газ - одно из требований МВФ для получения Украиной нового транша.

Премьер-министр Владимир Гройсман между тем в этом месяце еще раз подтвердил, что не позволит увеличить цены на газ для домохозяйств.

Напомним, президент Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Рекомендуем почитать: Пардон, МВФ. Может ли фонд "простить" Украину

Экономическая правда