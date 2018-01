Мегатренди споживання: як змусити людей купувати

Що потрібно знати виробникам товарів, щоб задовольнити потреби споживачів майбутнього.

Зміна трендів відбувається настільки швидко, що компаніям вже недостатньо розуміти, що потрібно споживачу нині. Хоча ніхто не знає, яким буде покупець через десять років, уявити простір, у якому він існуватиме, можна і зараз.

Мегатренд — це зміни, які впливають на усіх споживачів. Це не короткострокова примха, а довгострокова частина суспільного життя. Мегатренди простягаються через роки, регіони і галузі. Їхній аналіз дозволяє компаніям будувати стратегію з розумінням того, що вони роблять сьогодні і що робитимуть у майбутньому.

Розуміння глобальної картинки життя споживача дозволяє компаніям прогнозувати розвиток ринків і передбачати кардинальні зміни.

Що впливає на тенденції

На тлі зростання ринків країн, що розвиваються, інтересу до країн з перехідною економікою у світовій економіці спостерігається низка змін. Вони впливають на всі верстви населення: від керівників держав до вимушено безробітних.

Переломний момент настав у 2008 році, коли країнам, що розвиваються, вдалося обійти розвинені країни за часткою у світовому ВВП. За прогнозами, ця тенденція збережеться, і країни, що розвиваються, будуть продукувати дві третини обсягу світового виробництва до 2030 року.

Технології

Технології мають особливий зв'язок із споживачем: вони допомагають йому у повсякденні. Виробникові ж — дають розуміння, як споживач ухвалює рішення про придбання товару. Це діалог, у якому споживач має таку ж владу, як і продавець. Нині це мобільний інтернет, завтра — 3D-друк і штучний інтелект.

Технології, які розвиваються з неймовірною швидкістю, найбільше впливають на мегатренди. Коли попередній мегатренд вже прижився, нове технологічне рішення виходить з розряду фантастики і стає звичним явищем у житті людини.

Так, у 2016 році понад три чверті населення світу було охоплене мережею 3G, а 86% населення розвинених країн мало мобільний доступ до інтернету.

Зміна чисельності населення

Кількість населення у світі наближається до 8 млрд. Демографічні зрушення — урбанізація, міграція, вища тривалість життя, падіння народжуваності, зростання кількості літніх людей — непомітно для самих споживачів змінюють процеси сприйняття контенту та придбання товарів.

Сьогодні у Китаї живе п'ята частина міського населення світу і ще більша частка світового населення у віці понад 65 років. Коефіцієнт народжуваності в розвинених країнах, крім Ізраїлю, впав нижче 2,1 дітей на жінку. Це рівень, необхідний для розвиненої нації, щоб підтримувати чисельність населення.

Динаміка популяції співвідноситься із споживчою поведінкою та впливає на формування купівельної спроможності, смаки та спосіб життя. Неабиякий вплив має і культурний чинник — нові домінантні культури привертають все більше уваги досі незнайомих з ними людей, що породжує нові купівельні запити.

Зміни навколишнього середовища

Дедалі більші потреби разом з економічними, екологічними та геополітичні ризиками створюють тиск на природні ресурси. В результаті міжнародні служби, компанії та уряди починають приділяти більше уваги питанням зміни клімату.

Світовий попит на природні ресурси зростав разом із світовим ВВП, підсилюючись демографічним зростанням. Це призвело до відповідного зростання попиту на природні ресурси та великої кількості шкідливих викидів в атмосферу. Все це створює потребу в розвитку нових видів товарів.

Переоцінка цінностей

Крім матеріальних мотиваторів, ключові тенденції допомагає створювати та підтримувати зміна світогляду. Уявлення про світ еволюціонує і формує нові пріоритети та мотивації. Ця переоцінка змінює способи ухвалення рішень: від того, що купити на вечерю, до того, за кого проголосувати на виборах.

Зміни, які їх приносять нові покоління, культурні фактори та політичні сценарії будуть і надалі формувати нового споживача.

Тенденції найближчого майбутнього

Euromonitor International виділив вісім головних тенденцій, які пануватимуть до 2030 року. Один із способів краще розуміти зміни навколишнього середовища та адекватно на них реагувати — аналізувати ці тенденції на прикладах.

Постійний зв'язок

Споживачі користуються інтернетом, використовуючи різні пристрої для підключення. Це змінює їх життя і культуру споживання.

Приклад. Споживач може прийти до магазину, приміряти сукню, перевірити, чи не коштує вона в інтернет-магазині дешевше, і придбати її там, якщо це так.

Етичне питання

Серед споживачів і компаній все більше уваги приділяється етиці та моральним цінностям. Це проявляється в турботі про навколишнє середовище. Питання його збереження все частіше впливає на ухвалення рішень.

Приклад. Багато людей обирає "ненасильницьку" модель життя: не вживає м'яса, відмовляється від хутряних виробів та натуральної шкіри, переходить на авто з меншою кількістю викидів у повітря.

Більше досвіду

Cпоживачі надаватимуть пріоритет враженням замість володіння майном. Навіть звичайний вихід у магазин повинен супроводжуватися емоціями.

Приклад. Покоління міленіалів — народжені у 1985-2000 роках — вже зараз витрачають більше коштів на подорожі, ніж на рухоме чи нерухоме майно.

Здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб стає звичайним способом життя, оскільки зайва вага, алергія на деякі продукти та хронічні недуги стають все більшою проблемою.

Приклад. Займатися йогою та бігати марафони популярно вже сьогодні.

Зникнення середнього класу

Поки в Азії триває справжній бум середнього класу, представники цієї верстви населення в інших країнах ведуть "битву за виживання".

Приклад. Американські дослідження доводять, що середній клас зникає, а його представники переходять до бідних та багатих.

Преміаліація

Чим більше продуктів можна придбати в різних цінових категоріях, тим більше споживач може витратити на те, що для нього насправді важливо.

Приклад. Людина може купувати дешевий одяг, якщо для неї це не важливо, але купить, наприклад, айфон, розставляючи таким чином пріоритети.

Зміна кордонів ринку

Поки деякі райони земної кулі стають перенаселеними та виснаженими, інші тільки освоюються і набувають популярності.

Приклад. Сінгапур, який довго був промисловим краєм, перетворився на бізнес-регіон, зробивши неймовірний стрибок із третього світу в перший.

Купівля по-новому

Те, як споживачі обирають та купують товари, теж змінюється. Причина — економічні й технологічні тенденції.

Приклад. Вже нині можна приміряти речі, не виходячи з дому, за допомогою мобільного додатка з функцією доповненої реальності.

* * *

Крім зазначених тенденцій, пануватимуть мультикультурність, автентичність, нові види робіт, пошук простоти та легкості, збільшення прірви між поколіннями, перегляд гендерних ролей, переоцінка сімейних цінностей.

Для компаній важливо залишатися релевантними. Товари та послуги повинні постійно розвиватися, щоб задовольнити потреби споживачів майбутнього.

За матеріалами дослідження Megatrend Analysis:Putting the Consumer at the Heart of Business