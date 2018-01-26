Порошенко готовий піти на поступки МВФ у питанні ціни на газ

Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.

"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ", - сказав Порошенко, не повідомивши деталей.

Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман тим часом цього місяця ще раз підтвердив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

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Економічна правда