Порошенко готовий піти на поступки МВФ у питанні ціни на газ
П'ятниця, 26 січня 2018, 16:25
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Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.
Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.
"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ", - сказав Порошенко, не повідомивши деталей.
Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман тим часом цього місяця ще раз підтвердив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.
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Економічна правда