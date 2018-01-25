OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про RAB-тарифи, вугільного "смотрящого" та облікову ставку.

Про RAB-тарифи. Стало відомо, скільки отримають власники енергокомпаній від впровадження стимулюючого тарифоутворення, виходячи з того, який пакет акцій в тому чи іншому обленерго їм належить.

Про вугільного "смотрящого". Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук київського офісу неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова, розташованого по вул. Б.Хмельницького, 26.

Про податки. Найбільшим платником податків за 2017 рік стала компанія "Укргазвидобування", яка заплатила 50,4 млрд гривень податків.

Про арешт активів Коломойського. Високий суд Лондона за підсумками засідання 19 січня продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до чергового відповідного указу суду.

Про МВФ. Україна планує до травня 2018 року виконати всі зобов'язання в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду, що дозволить їй отримати черговий транш кредиту.

Про облікову ставку. Національний банк підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%.

Про інфляцію. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2018 рік до 8,9% з 7,3%.

Про ціни на залізничні квитки. Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень на понад 20% в 2018 році.

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Cьогоднішнім днем. Чому молоді українці залишаться без пенсії

Оскільки тривалість життя і пенсійний вік зростають, ті, хто отримують зарплату в конвертах, залишаться без пенсії або отримають від держави незначну допомогу. Що їм робити?

RAB-тариф близько. Що це таке і чому це вплине на життя мільйонів українців

"Урядовий кур'єр" опублікував постанову, що вводить в дію RAB-тариф для обленерго. ЕП пояснює, чому про це важливо знати кожному.