Данилюк сподівається отримати транш МВФ у травні

Україна планує до травня 2018 року виконати всі зобов'язання в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду, що дозволить їй отримати черговий транш кредиту.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що до травня, а може і раніше, умови будуть виконані", - сказав Данилюк в кулуарах "Українського сніданку" в швейцарському Давосі.

Серед основних умов глава Мінфіну назвав прийняття закону про антикорупційне суді і призначення голови Національного банку.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.