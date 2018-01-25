ЗМІ підрахували, скільки грошей принесуть RAB-тарифи олігархам

Стало відомо, скільки отримають власники енергокомпаній від впровадження стимулюючого тарифоутворення, виходячи з того, який пакет акцій в тому чи іншому обленерго їм належить.

Про це пише Liga.net.

Згідно з розрахунками, при прибутковості 12,5% на стару базу, загальна додаткова виручка власників 17 обленерго становитиме майже 18 млрд грн.

Розрахунки здійснювалися на основі оцінки вартості активів станом на 2016 рік.

За умови, що з 2016 року база активів зросла, сума лише додатково збільшиться.

Для цього акціонерам обленерго, не треба нічого робити - тільки надати оцінку регулятору.

Видання підрахувало, що найбільше отримає група VS Energy росіян Воєводіна, Гінера, Бабакова і Шаповалова - 7,688 млрд грн на рік.

ДТЕК Ріната Ахметова може розраховувати на 3,088 млрд грн.

На третьому місці в рейтингу вигодонабувачів виявиться Костянтин Григоришин - 2,713 млрд грн.

На четвертому і п'ятому місцях Ігор Коломойський і брати Суркіси - по 1,7 млрд грн і 1,3 млрд грн відповідно.

Ще дві компанії - Волинь- та Закарпаттяобленерго - пов'язують з Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним, але за цими енергокомпаніям відсутня інформація.

Дані представлені без урахування міноритарних пакетів.

Нагадаємо, в "Урядовому кур’єрі" була опублікована постанова, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.

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