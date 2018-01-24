OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про продаж Приватбанку, введення RAB-тарифів та недооцінену гривню.

Про продаж Приватбанку. Виконання п'ятирічної стратегії розвитку Приватбанку завершиться його приватизацією в 2021 році.

Про російський газ. Голова Нафтогазу Коболєв заявив, що закупівля російського газу вигідна з точки зору комерційної логіки, оскільки трибунал встановив ціну закупівлі газу нижче від європейської.

Про гривню. Українську гривню визнали найбільш недооціненою валютою за "індексом Біг-Мака".

Про Порошенка. Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині.

Про безробітних. Близько половини безробітних українців мають вищу освіту, в Харкові цей показник досягає 87%.

Про приватизацію Укртелекому. Кінцевим бенефіціаром компанії EPIC, яка приватизувала "Укртелеком" через ТОВ "ЕСУ" в 2011 році, був бізнесмен і екс-голова СБУ Валерій Хорошковський.

Про додаткові 30 мільярдів олігархам. Рішення про введення RAB-тарифів вступило в силу.

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Щедрий цар. Ахметову "подарують" 500 мільйонів на 4G-тендері

Понад 500 мільйонів гривень отримає Рінат Ахметов за продаж мобільним операторам низьколіквідних радіочастот для 4G. Державі компанія олігарха заплатила за них у 147 разів менше.