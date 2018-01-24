Щедрий цар. Ахметову "подарують" 500 мільйонів на 4G-тендері

Понад 500 мільйонів гривень отримає Рінат Ахметов за продаж мобільним операторам низьколіквідних радіочастот для 4G. Державі компанія олігарха заплатила за них у 147 разів менше. (Рос.)

31 січня Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) продасть на торгах радіочастоти для запуску мобільного зв'язку четвертого покоління — 4G.

На торги будуть виставлені 80 МГц радіочастот у низьколіквідному діапазоні 2500-2700 МГц. Раніше ці 80 МГц здало державі ТОВ "ММДС-Україна", що належить Рінату Ахметову.

Натомість компанія повинна отримати компенсацію в розмірі 500,092 млн грн. Її оплатять мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell, які братимуть участь у конкурсі.

Розмір компенсації у 147 разів більший за суму, яку "ММДС-Україна" сплатила за користування радіочастотами за весь час свого існування.

Факти вказують на можливу фіктивну суть діяльності "ММДС-Україна". Справжня мета власника компанії могла полягати в тому, щоб протягом багатьох років за всяку ціну зберігати радіочастоти для 4G і при можливості продати їх за значну суму.

В НКРЗІ, яка схвалила поданий "ММДС-Україною" план конверсії з розрахунком вартості в розмірі 500,092 млн грн, не могли цього не розуміти. Проте держорган погодився з такою сумою компенсації.

Це говорить про те, що комісія, керівника якої призначає президент, підіграє компанії Ахметова, пояснює ЕП.

Беремо максимум

Шлях Ахметову до 500 млн грн проклав прем'єр Володимир Гройсман 4 липня 2017 року. Він підписав зміни до постанов Кабміну №993 від 1 серпня 2007 року і №200 від 22 лютого 2006 року.

До постанови №993, зокрема, було внесено зміни, які встановлювали порядок призначення і максимальний розмір компенсації за добровільну здачу радіочастот, так звану конверсію.

Так, у пункті 9 вказано, що "вартість конверсії не може перевищувати 25% від розміру плати за видачу ліцензії". З огляду на, що плата за видачу ліцензій у діапазоні 2 600 МГц дорівнює 2,288 млрд грн, максимальний розмір компенсації "ММДС-Україні" не перевищить 572 млн грн.

Однак розмір компенсації може бути і меншим — і 15%, і 5%, і 0,0001%. Розмір компенсації затверджує НКРЗІ колегіально. Згідно із згаданою постановою, "ММДС-Україна" подала "план конверсії, до якого додала розрахунок вартості конверсії з необхідним обґрунтуванням та документальним підтвердженням".

Керівник НКРЗІ Олександр Животовський та члени комісії могли внести зміни в план конверсії, відхилити розрахунки її вартості або знизити вартість. Замість цього вони узгодили майже максимальну суму компенсації — 500 млн грн.

Прес-служба НКРЗІ не надала на прохання ЕП копію плану конверсії та розрахунки вартості конверсії "ММДС-України", на основі яких комісія затвердила компенсацію в розмірі 500 млн грн.

Ці документи затверджені рішенням НКРЗІ №550 від 27 жовтня 2017 року, але саме рішення у вільному доступі відсутнє.

Прес-служба НКРЗІ також не вказала прізвища та посади співробітника комісії, чий підпис стоїть під рішенням №550. Не надала вона й коментаря з поясненням підстав та причин узгодження компенсації саме в розмірі 500 млн грн.

"Історія успіху" "ММДС-України"

Раніше ЕП вже рахувала, скільки грошей "ММДС-Україна" та афільована компанія заплатили за користування радіочастотним ресурсом України з 2010 року по липень 2017 року. Ця сума становить 6,68 млн грн.

Якщо вірити НКРЗІ, "ММДС-Україна" віддає в обмін на компенсацію половину своїх радіочастот. Це означає, що, витративши на радіочастоти близько 3,4 млн грн, власник "ММДС-України" Рінат Ахметов отримає за їх "конверсію" у 147 разів більше — 500 млн грн.

Втім, це далеко не єдиний абсурдний факт з "історії успіху" "ММДС-України".

По-перше, "ММДС-Україна" отримала радіочастоти в діапазоні 2500-2690 МГц без тендеру, ексклюзивно, тобто неконкурентно.

По-друге, з 2010 року "ММДС-Україна" заплатила за користування радіочастотами 6,68 млн грн, тоді як тільки один мобільний оператор "великої трійки" за рік платить майже мільярд гривень.

По-третє, "ММДС-Україна" не використовувала радіочастоти, але продовжувала ними володіти, що є порушенням ліцензії і веде до вилучення частот.

Глава НКРЗІ повинен це знати, тому що саме він підписував численні рішення про анулювання ліцензій "ММДС-України" та про відмову в продовженні терміну дії ліцензій.

Підставою для цього були десятки перевірок діяльності компанії на її частотах. Перевірки показали, що "ММДС-Україна" не використовує частоти роками.

Про це можна прочитати не тільки на сайті НКРЗІ, а й у численних постановах і рішеннях судів різних інстанцій. Там написано, що за результатами радіочастотного моніторингу роками відсутнє радіочастотне випромінювання у багатьох областях, де "ММДС-Україна" володіє частотами.

По-четверте, "ММДС-Україна" платила за користування 1 МГц у 65 разів менше, ніж будуть платити мобільні оператори: 45,83 грн за місяць проти 3 тис грн.

По-п'яте, НКРЗІ затвердила суму компенсації на основі не своїх розрахунків, а розрахунків "ММДС-України", компанії, що претендує на "компенсацію", а самі розрахунки засекретила.

Неліквідні частоти

До того, як Петро Порошенко призначив Олександра Животовского главою НКРЗІ, майбутній "зв'язківець" працював начальником відділу інвестиційної діяльності у створеній главою Нацбанку Валерією Гонтаревою компанії з управління активами Investment Capital Ukraine — ICU.

Компанія ICU фігурувала в скандалі навколо 1,5 млрд дол, які були виведені Януковичем з України. Вона виступала брокером при придбанні облігацій кіпрськими компаніями, які були частиною схеми виведення грошей.

Іншим власником ICU є Макар Пасенюк. Депутати з БПП називають його "фінансистом Порошенка". Свого часу ICU супроводжувала процес передавання корпорації Roshen у "сліпий траст".

Без відповіді залишається питання, чому Животовський, знаючи про бездіяльність ТОВ "ММДС-Україна", все ж схвалив поданий компанією план конверсії з розрахунком вартості в розмірі 500,092 млн грн.

Керівник одного з трьох мобільних операторів повідомив ЕП, що акціонери виділили "на запуск 4G в Україні" конкретний бюджет. Усі додаткові витрати, наприклад, компенсація "конверсії", шкодитимуть розвитку інфраструктури.

Представники двох інших мобільних операторів теж відзначають, що незадоволені розміром компенсації за "конверсію".

"Сума абсолютно нереалістична і безпідставна. Це гроші, які хоче отримати Ахметов. Найсумніше, що це вже погодила НКРЗІ. Це є в умовах видачі ліцензії.

Нам можна було дати ліцензії без цього діапазону (2 600 МГц. — ЕП), тому що економічно доцільно будувати 4G-мережу на частотах 1 800 МГц. Проте всі розуміють, що отримати ліцензію на діапазон 1 800 МГц без 2 600 МГц не вийде", — повідомив на умовах анонімності співробітник одного з мобільних операторів.

Частотний діапазон 2 600 МГц має низьку ліквідність, тому що радіус дії базової станції на цій частоті майже в 3,5 разу менший за радіус дії базової станції на частоті 1 800 МГц.

За словами керівника одного з мобільних операторів, компанія має намір розвивати 4G на частотах 2 600 МГц тільки в найбільших містах України: Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові.

Необгрунтована компенсація

Факти вказують на те, що сума компенсації для ТОВ "ММДС-Україна", затверджена главою НКРЗІ Олександром Животовським, завищена і необґрунтована.

Вся історія з розрахунком "компенсації" показує, що протеже президента підтримує реалізацію національного інфраструктурного проекту на антиринкових, антиконкурентних умовах, надаючи необгрунтовану перевагу окремому учаснику ринку.