Приватбанк продадуть у 2021 році - Голова наглядової ради

Виконання п'ятирічної стратегії розвитку Приватбанку завершиться його приватизацією в 2021 році.

Про це повідомив в інтерв'ю FinClub голова наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча.

"Термін дії стратегії - з 2018 року і до самої приватизації банку. Ми вже маємо конкретні цілі на кінець 2018 року, на кінець 2019 року і далі", - сказав він.

Приватизація запланована на останній етап реалізації стратегії.

"Як тільки ринок буде готовий і на банк буде попит. Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року", - заявив Акчакоча.

18 липня 2017 року наглядова рада Приватбанку вибрала McKinsey&Company для розробки стратегії ПАТ КБ "Приватбанк".

"Важливо розуміти, що стратегія розроблялася McKinsey&Company спільно з Приватбанком. Лише після того, як ми отримаємо підтвердження по стратегії від власника (Міністерства фінансів), ми зможемо надати інструкції банку, щоб він починав працювати відповідно до них", - заявив Акчакоча.

На його думку, реформувати бізнес-модель такої великої установи - це "справжній виклик".

Вибір компанії McKinsey був умовою продовження співпраці МВФ з Україною.

"Це була вимога МВФ, щоб стратегію готувала незалежна висококваліфікована компанія. Для деяких проектів важливо, щоб вони були розроблені незалежними компаніями, які спеціалізуються саме на цьому. Тоді підготовлена ​​ідея краще сприймається, її простіше втілити", - підкреслив він.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет рекомендував Мінфіну переглянути наглядові ради держбанків.

Рекомендуємо почитати: Що буде з Ощадбанком, Приватбанком та Укргазбанком до 2022 року. Проект стратегії