Приватбанк продадуть у 2021 році - Голова наглядової ради
Виконання п'ятирічної стратегії розвитку Приватбанку завершиться його приватизацією в 2021 році.
Про це повідомив в інтерв'ю FinClub голова наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча.
"Термін дії стратегії - з 2018 року і до самої приватизації банку. Ми вже маємо конкретні цілі на кінець 2018 року, на кінець 2019 року і далі", - сказав він.
Приватизація запланована на останній етап реалізації стратегії.
"Як тільки ринок буде готовий і на банк буде попит. Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року", - заявив Акчакоча.
18 липня 2017 року наглядова рада Приватбанку вибрала McKinsey&Company для розробки стратегії ПАТ КБ "Приватбанк".
"Важливо розуміти, що стратегія розроблялася McKinsey&Company спільно з Приватбанком. Лише після того, як ми отримаємо підтвердження по стратегії від власника (Міністерства фінансів), ми зможемо надати інструкції банку, щоб він починав працювати відповідно до них", - заявив Акчакоча.
На його думку, реформувати бізнес-модель такої великої установи - це "справжній виклик".
Вибір компанії McKinsey був умовою продовження співпраці МВФ з Україною.
"Це була вимога МВФ, щоб стратегію готувала незалежна висококваліфікована компанія. Для деяких проектів важливо, щоб вони були розроблені незалежними компаніями, які спеціалізуються саме на цьому. Тоді підготовлена ідея краще сприймається, її простіше втілити", - підкреслив він.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет рекомендував Мінфіну переглянути наглядові ради держбанків.
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