OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про втрачені інвестиції, ціни на бензин та "гроші Януковича".
Про втрачені інвестиції. Виробник масложирової продукції "Дельта Вілмар" призупинила інвестиційний план з будівництва заводу вартістю 150 мільйонів доларів в порту Южний через дії псевдоблагодійної організації, яка вимагала у компанії гроші.
Про реформу ДФС. Міністр фінансів Олександр Данилюк знову заявив про наміри реорганізувати Державну фіскальну службу у дві юридичні особи.
Про "борг Януковича". Апеляційний суд Англії розглядатиме апеляцію по "боргу Януковича" протягом чотирьох-п’яти днів, починаючи з понеділка 22 січня 2018 року.
Про борги за газ. Станом на 1 січня загальний борг в рамках поставки газу по ПСО групи компаній РГК склав 19,9 мільярда гривень, з яких 14,4 мільярда припадає на бюджетну заборгованість з фінансування субсидій.
Про приватизацію. Керівник ФДМУ Віталій Трубаров впевнений, що прийнятий парламентом закон про приватизацію, дозволить провести її в короткі терміни на прозорих і зрозумілих інвесторам правилах.
Про ціни на бензин. З 18 по 19 січня роздрібні ціни на бензини і дизпаливо в деяких мережах автозаправних станцій піднялися на 10-40 копійок за літр.
Про "гроші Януковича". Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін збирається судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, що фігурує у системі відмивання грошей поплічників Віктора Януковича.
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