Іноземний інвестор припинив проект в порту Южний через здирників

Голова ради директорів "Дельта Вілмар" Дхруба Чаран Панда

Виробник масложирової продукції "Дельта Вілмар" призупинила інвестиційний план з будівництва заводу вартістю 150 мільйонів доларів в порту Южний через дії псевдоблагодійної організації, яка вимагала у компанії гроші.

Про це заявив голова ради директорів "Дельта Вілмар" Дхруба Чаран Панда на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

Топ-менеджер поінформував, що після оприлюднення планів "Дельта Вілмар" по будівництву заводу в порту, компанія отримала лист від благодійної організації з пропозицією за плату "сприяти у вирішенні питань з неправомірними діями правоохоронних органів", проте залишила цей лист без відповіді.

"На наш подив через місяць ми отримали інформацію, що ця організація звернулася до прем'єр-міністра з вимогою припинити будівництво заводу в порту Южний, яке ми планували", - заявив голова ради директорів.

"Потім з періодичністю кілька листів в місяць ця організація почала скаржитися на нас президенту, органам ДФС, митній службі, іншим структурам. До нас постійно приходили інспектори з перевірками", - сказав він.

Пізніше, за словами Дхруба Чаран Панди, благодійна організація "пішла ще далі і направила свої скарги до Митного і Податкового комітетів Індонезії, в комісію з цінних паперів США, на фондову біржу Сінгапуру, де зареєстрована наша материнська структура".

5 січня компанія отримала інформацію від своєї материнської структури Wilmar International про поданий благодійною організацією позов до Вищого суду Джакарти зі звинуваченнями в контрабанді та відмиванні грошей.

"Це викликає стурбованість наших акціонерів, і навіть незважаючи на меморандум, який ми підписали з держадміністрацією Одеської області, ми припиняємо всі подальші дії щодо реалізації нашої інвестиційної програми до розгляду цього питання по суті", - сказав він.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року стало відомо, що інвестори з США та Сінгапуру інвестують 300 млн доларів в АПК і перевалку в Одеській області.

Це два проекти по 150 млн доларів кожен.

Зокрема, компанія "Дельта Вілмар СНД" має намір розширити своє виробництво і побудувати новий маслоекстраційний завод загальною потужністю переробки понад 600 тис тонн на рік, а також причал з перевалки олії і шроту пропускною спроможністю до 3 млн тонн на рік.

За підсумками інвестпроекту компанія планувала створити близько 200 нових робочих місць і давати близько 500 млн гривень надходжень до бюджету щорічно.

ТОВ "Дельта Вілмар СНД" створено у 2004 році. Спеціалізується на виробництві масложирової продукції та інгредієнтів для хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів на заводі в Южному (Одеська область).

Компанії належить комплекс з перевантаження та переробки тропічних олій в порту Южний з пропускною спроможністю 2,1 тис тонн наливної продукції на добу і 0,75 тис тонн пакетованої продукції, а також резервуарний парк місткістю 100 тис тонн.

В кінці січня 2014 року "Дельта Вілмар СНД" відкрила в Южному завод з переробки насіння соняшника потужністю 1,2 тис тонн/добу.

За 2014/2015 маркетинговий рік (вересень-серпень) компанія планувала переробити 370 тис тонн соняшнику з виходом на виробництво близько 150 тис тонн масла і стільки ж соняшникового шроту.

У листопаді 2016 року силовики заблокували входи на підприємство "Дельта Вілмар СНД" в порту Южний. Пізніше з'ясувалося, що це були співробітники Державної фіскальної служби, які проводили розслідування щодо інших компаній, які здійснювали перевалку через термінал "Дельта Вілмар СНД" у 2015 році.