Суд Англії розгляне апеляцію України по "боргу Януковича"

Апеляційний суд Англії розглядатиме апеляцію по "боргу Януковича" протягом чотирьох-п’яти днів, починаючи з понеділка 22 січня 2018 року.

За даними ЕП, інтереси України представлятиме Алекс Гербі з міжнародної юридичної фірми "Квінн Емануель Ургухарт енд Саліван Ю.Кей Ел.Ел.Пі"за дорученням якого діятимуть королівські адвокати Банкім Сенкі, Саймон Ейтрілл та Бен Джефрі.

За результатами слухання Апеляційний суд з великою ймовірністю візьме час - близько шести місяців - на винесення рішення.

Нагадаємо, у грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. звернулась із цим позовом проти України в інтересах Російської Федерації.

Україна заперечує щодо вимог Росії гасити борг, посилаючись у тому числі на те, що Росія здійснювала на Україну незаконний тиск. У березні 2017 року англійський суд першої інстанції дозволив розглядати справу у порядку спрощеного провадження.

Також Суд дійшов висновку, що Україна мала законну дієздатність укладати договори щодо облігацій, а політична частина аргументів України щодо примусу і тиску не можуть розглядатися в судовому порядку тобто не можуть бути розглянуті англійським судом.

Після цього Україна звернулась за отриманням і отримала дозвіл на апеляційне оскарження усіх негативних висновків у рішенні суду першої інстанції.

Галина Калачова, ЕП