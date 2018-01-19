Ціни на бензин і дизпаливо знову зросли

З 18 по 19 січня роздрібні ціни на бензини і дизпаливо в деяких мережах автозаправних станцій піднялися на 10-40 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, в мережі Glusco всі види палива подорожчали на 40 коп/л: А-92 - до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,65 грн/л, А-95 + - до 31,65 грн/л, дизельне паливо - до 28,15 грн/л.

Мережа Luxwen підвищила ціни на 30 коп/л: А-92 подорожчав до 29,29 грн/л, А-95 - до 30,29 грн/л, а дизпаливо - до 28,29 грн/л.

"Народна" підняла ціни на бензини А-92, А-95 і ДТ на 13 коп/л - до 27,53 грн/л, 28,03 грн/л і 26,03 грн/л, відповідно. А-95 + в мережі подорожчав на 15 коп/л - до 28,55 грн/л.

Вартість палива на заправках "Катрал" зросла на 10 коп/л: А-92 - до 27,69 грн/л, А-95 - до 28,67 грн/л, А-95 + - до 28,69 грн/л, ДП - до 26,17 грн/л.

Відзначається, що 19 січня середня вартість бензинів А-92, А-95 і ДТ виросла на 1 коп/л - до 28,79 грн/л, 29,53 грн/л і 27,36 грн/л, відповідно. А-95 + подорожчав на 2 коп/л - і 30,73 грн/л.

Нагадаємо, великі мережі АЗС, такі як WOG, SOCAR та інші, знову підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 10-50 копійок за літр.

Як повідомлялося, зростання цін на паливо в Україні останнім часом пов'язане з підвищенням цін на нафту і девальвацією національної валюти.

Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.

Економічна правда