Що рік прийдешній нам готує: технологічні тренди 2018

Минулий рік, як і попередній, були багатими на нові відкриття. А що далі?

2017 рік багато чого приніс у сферу технологій.

Ілон Маск дав надію на заселення Марсу, вчені почали використовувати технологію редагування генів CRISP, все більше компаній інвестують у розробку самокерованих авто, а Twitter навіть відмовився від 140 символів у повідомленнях.

Чого чекати далі?

Економічна правда зібрала найімовірніші і трішечки фантастичних тенденцій, які мають покращити життя у 2018. Готові до кроку у майбутнє?

Доповнена реальність

Доповнена реальність увірвалась у 2017 з покемонами і набирає обертів. Їй пророчать кращі перспективи, ніж віртуальній реальності, бо найчастіше користувачі вже мають все, що їм потрібно щоб спробувати AR, а саме звичайнісінький смартфон.

Завдяки її доступності вже у 2018 ми зможемо побачити як впевнено AR розповсюжується у рітейлі, створюючи новий споживацький досвід, коли з допомогою доповненої реальності можна змінити колір, модель та інші особливості автомобіля чи светра, який хочеться придбати.

Віце-президент компанії Deloitte Джей Сміт пророкує, що нові моделі AR-окулярів будуть більш стильні та набагато зручніші за незграбні VR-шоломи, та, наприклад, коли ви опинитесь у відрядженні чи у відпустці закордоном, зможуть перекласти всі написи на вулиці іноземною мовою.

Блокчейн

Створений у 2009, він став всесвітньо відомим через 8 років. Реаліті-шоу "Біткоїн" стало одним із найцікавіших у 2017 році. За курсом криптовалюти спостерігали всі, не залежно від того мають вони біткоїни і чи збираються їх купувати чи майнити.

Біткоїн та решта криптовалют з’явилися, існують та будуть існувати саме завдяки блокчейну. Проте блокчейн не обмежується лише криптовалютами.

Технологія розповсюджується: у державний сектор, на соціальні медіа, інтернет речей тощо. Все це завдяки тому, що блокчейн робить речі більш безпечними та покращує відстеження.

На думку Сміта, у 2018 році блокчейн тісно інтегрується в інтернет речей, перетворивши його таким чином з IoT (Internet of Things) на BIoT (Blockchain Internet of Things).

Він допоможе значно знизити рівень хакерства та зможе використовуватись, наприклад, для створення розумних міст, в яких сполучені системи опалення ефективніше контролюватимуть споживання енергії, а пов'язані світлофори краще керуватимуть рухом у годину пік.

Новий досвід зарядки

Всім знайоме це неприємне відчуття, коли батарея мобільного світиться червоним. Існує навіть наукове визначення страху залишитись без мобільного телефона, або не мати можливості зарядити пристрій — номофобія.

Безпровідні зарядки дозволять не залишати телефони біля розеток, або не стирчати біля них, доки пристрій заряджається, а продовжувати займатися своїми справами.

Однак зміни відбудуться не лише у смартфонів. Такі світові гіганти з виробництва ноутбуків, як Asus, HP, і Lenovo заявили про те, що працюють над лептопами, які триматимуть рівень заряду до 20-25 годин, а це значить, що не доведеться шукати розетку у найближчому кафе, і можна буде працювати, наприклад, з пляжу.

Кібербезпека

Кібербезпека стане більшою проблемою у 2018 році, і на цьому наголошують абсолютно всі.

2017 був жахливим роком з точки зору кібербезпеки. Він приніс гучні випадки великих витоків інформації, яу з Uber та Deloitte, кібератак, як вірус NotPetya, що є різновидом WannaCry. Хакери грабували банки та зламували біткоїн-гаманці та біржі. На початку 2018 стало відомо про уразливості процесорів Intel, AMD та ARM.

На думку експертів в сфері кібербезпеки та інформаційних технологій ISSP у 2018 році буде виявлено все більше вразливостей, буде ще більше кібератак, які спрямовуватимуться на критичну інфраструктуру і системи голосування. Крім цього користувачам слід остерігатися і таємного майнінгу.

Світу потрібні нові заходи безпеки, в іншому випадку ситуація погіршуватиметься з кожним роком.

Фінтех

Не криптовалютами єдиними будуть розплачуватися у 2018. Соціальні та мобільні платежі вже змінили фінансові ринки.

У новому році біометричні методи ідентифікації проникнуть не лише у смартфони, але й у фінансовий сектор.

Тепер не обов’язково буде носити з собою всі банківські картки, або жалітися, що смартфон розрядився і немає можливості скористатися Apple чи Android Pay: розплатитися можна буде за допомогою відбитку пальця, сітківки ока, або навіть Face ID, як у нового iPhone X.

Боти

В 2017 всі мали змогу спілкуватися з ботами, коли бронювали квитки на літак, перевіряли погоду чи сеанси в улюбленому кінотеатрі.

У 2018 сфери використання ботів будуть розширюватись і стануть звичайною справою у повсякденному житті.

За словами Сміта, користувачі зможуть відчувати себе Дон Кіхотами, в той час як боти будуть вірними Санчо Панса, готовити допомогти у будь-який момент.

Роботи

Домашні роботи стануть звичайним явищем. І ми зараз не про роботів-пилососів. З ними все ясно. Вчені пророкують, що домашні помічники, як то Amazon Alexa, Amazon Echo Dot, Google Home Mini та ін., з’являться в кожному домі.

"Алекса, я вдома", - будете казати ви, відчиняючи двері в квартиру. А Алекса допомагатиме вам викликати таксі, замовляти піццу чи підказуватиме рецепт лазаньї.

Однак, голосові помічники - це лише початок того, як цифровий світ проникає в повсякденне життя.

Дописувач видання TechCrunch Ентоні Ха і Кріс Веласко з Engadget в інтерв’ю CNBC зробили більш сміливий прогноз. На їх думку, замість того, щоб призначати ліки, вже в наступному році лікарі зможуть запускати в ваш організм нанороботів, які, наприклад, руйнуватимуть накопичення тромобоцитів.

Також ці роботи зможуть інформувати людей, що треба робити, щоб бути більш здоровими, давати персоналізовані і корисні поради.

Штучний інтелект

Якщо описати штучний інтелект у 2018 двома словми - то це буде "продовжить вдосконалюватись". І пропонуватиме вам кращу рекламу в інтернеті, музику в Spotify та серіали на Netflix.

Більше компаній почнуть використовувати штучний інтелект у своїй діяльності. AI стане частиною ледь не кожного додатку, чи веб-сайту.

Опитування Gartner, дослідницької компанії у сфері інформаційних технологій, показало , що 59% організацій продовжують збір інформації для створення стратегії AI, в той час як 40% тестують пілотні проекти або вже користуються штучним інтелектом.

У цю епоху нескінченних інновацій єдиний прогноз, в якому можна бути впевненими на 100%, полягає в тому, що майбутнє відрізнятиметься від сьогодення. Варто очікувати, що зміниться ледь не все: від того, як ми лікуємось, до того, як ведемо бізнес.

Однак важливо пам'ятати, що саме людство створює технологію, яка, в підсумку, змінює людство.