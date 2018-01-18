Власники авто на єврономерах повинні доплатити – Гройсман

Власники автомобілів на єврономерах повинні платити ввізне мито на рівних умовах з іншими автовласниками.

Про це в інтерв'ю НВ розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. І думаю, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що для цього можна переглянути ввізні ставки і, можливо, щось оптимізувати.

За словами Гройсмана, в Україні на авто з єврореєстрацією їздять багато добропорядних людей. Однак, на таких авто також здійснюється велика кількість злочинів, наїздів і вбивств.

"І знайти винуватців неможливо. Такі машини потрібно реєструвати, правильно адмініструвати", - зазначив він.

Також прем'єр нагадав, що уряд подав закон, який є базовим для посилення відповідальності за грубе порушення правил дорожнього руху.

У ньому написано про реєстрацію таких автомобілів, щоб можна було чітко розуміти, хто на них їздить.

"Я впевнений, що це буде хороший крок для легалізації тих, хто управляє цим транспортом", - додав Гройсман.

Як повідомлялося раніше, Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Нагадаємо, народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Нагадаємо, 6 вересня 2017 року власники автомобілів із європейськими номерамиперекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

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