Гройсман розповів, що буде робити з литовськими номерами

Прем’єр-міністр виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Про це він розповів на підсумковій прес-конференції.

На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів:

"Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на будь-яких номерах".

"Має бути загальна система розмитнення в Україні. Якщо є якісь ставки непомірні, давайте про це говорити", - додав він.

"Але завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально", - запевнив прем’єр.

Він повідомив, що з цього питання ведеться робота в комітеті парламенту.

"Треба буде радитися з фракціями, для того щоб навести в цьому питанні лад. Ніхто не хоче нічого злого по відношенню до автомобілістів, але треба знаходити правильні рішення, які будуть робити всіх рівними перед законом. Я думаю, що більшість українців з цим погоджуються", - резюмував Гройсман.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

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Економічна правда