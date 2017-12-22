Гройсман розповів, що буде робити з литовськими номерами
Прем’єр-міністр виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.
Про це він розповів на підсумковій прес-конференції.
На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів:
"Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на будь-яких номерах".
"Має бути загальна система розмитнення в Україні. Якщо є якісь ставки непомірні, давайте про це говорити", - додав він.
"Але завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально", - запевнив прем’єр.
Він повідомив, що з цього питання ведеться робота в комітеті парламенту.
"Треба буде радитися з фракціями, для того щоб навести в цьому питанні лад. Ніхто не хоче нічого злого по відношенню до автомобілістів, але треба знаходити правильні рішення, які будуть робити всіх рівними перед законом. Я думаю, що більшість українців з цим погоджуються", - резюмував Гройсман.
Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.
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Економічна правда