OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про мито на авто з ЄС, вартість землі, е-квиток та медіахолдинг Курченка.

Про зниження мита на авто. З 1 січня в Україні знизиться мито на авто, які ввозяться з ЄС. Це передбачено Угодою про асоціацію.

Про імпорт газу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розказав про плани відмовитися від імпорту газу до 2020 року.

Про зарплату. Гройсман заявив, що середня заробітна плата в Україні у 2018 році може зрости до 10 тисяч гривень.

Про General Electric. Укрзалізниця і американська компанія General Electric Transportation досягли згоди по ключовим умовам довгострокового партнерства.

Про Нафтогаз. Державна служба геології та надр на підставі рішення суду анулювала 3 спеціальні дозволи НАК "Нафтогаз України" на розробку нафтогазоносних площ в Полтавській області.

Про е-квиток. Харків став першим українським містом, де ввели оплату в наземному транспорті за допомогою єдиного електронного квитка.

Про землю. Ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні в разі скасування мораторію на її продаж може становити 50-60 тисяч гривень.

Про медіахолдинг Курченка. Олігарх-утікач Сергій Курченко може втратити медіахолдинг УМХ (UMH) до кінця року.

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