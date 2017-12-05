OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про мито на авто з ЄС, вартість землі, е-квиток та медіахолдинг Курченка.
Про зниження мита на авто. З 1 січня в Україні знизиться мито на авто, які ввозяться з ЄС. Це передбачено Угодою про асоціацію.
Про імпорт газу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розказав про плани відмовитися від імпорту газу до 2020 року.
Про зарплату. Гройсман заявив, що середня заробітна плата в Україні у 2018 році може зрости до 10 тисяч гривень.
Про General Electric. Укрзалізниця і американська компанія General Electric Transportation досягли згоди по ключовим умовам довгострокового партнерства.
Про Нафтогаз. Державна служба геології та надр на підставі рішення суду анулювала 3 спеціальні дозволи НАК "Нафтогаз України" на розробку нафтогазоносних площ в Полтавській області.
Про е-квиток. Харків став першим українським містом, де ввели оплату в наземному транспорті за допомогою єдиного електронного квитка.
Про землю. Ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні в разі скасування мораторію на її продаж може становити 50-60 тисяч гривень.
Про медіахолдинг Курченка. Олігарх-утікач Сергій Курченко може втратити медіахолдинг УМХ (UMH) до кінця року.
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Стокгольмський синдром: як Порошенко взяв у заручники енергетичний ринок
Затягування з відбором нового складу НКРЕКП зробило заручниками десятки компаній на енергетичному ринку.
Міфи ProZorro: хто має рацію, а хто помиляється
Система закупівель ProZorro не раз вигравала міжнародні престижні конкурси. Чи справді вона приносить велику економію бюджету і не має лазівок? VoxUkraine та Центр вдосконалення закупівель перевірили це.