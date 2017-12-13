OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про повернення Укртелекому, продаж Roshen та російські банки.

Про Укртелеком. Господарський суд міста Києва повернув пакет акцій компанії "Укртелеком" у державну власність.

Про Рошен. Всі зацікавлені в покупці Рошен сторони відмовилися від цієї можливості через високий ризик і українсько-російську кризу.

Про Нафтогаз. Кабінет міністрів замінив у складі наглядової ради НАК "Нафтогаз" голову Державного експортно-імпортного банку Олександра Гриценка на Володимира Кудрицького.

Про Ryanair. Ірландський лоукостер Ryanair і Міжнародний аеропорт "Бориспіль" близькі до досягнення консенсусу.

Про ГТС. Кабінет Міністрів офіційно розпочав процедуру відбору міжнародних партнерів для спільного управління українською газотранспортною системою.

Про Охматдит. Кабінет міністрів прийняв рішення про введення в експлуатацію першої черги оновленого комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і повноцінний запуск лікарні.

Про банки. Сбербанк Європа, дочірня компанія групи Сбербанк РФ, завершив операцію з продажу частки у розмірі 99,9% VS Bank (Україна) групі "ТАС".

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Директор Rothschild в СНД: Клієнти відмовилися від придбання Roshen через ризики

"Всі дуже вражені тим, що вдалося зробити за такий короткий проміжок часу. Особливо в останні три роки". Джованні Сальветті про інвестиційну привабливість України, умови для приватизації, а також про продаж Roshen.

Криптовалютна лихоманка: мильна бульбашка чи гроші майбутнього

Україну та світ охопила нова фінансова лихоманка — гонитва за криптовалютами. Наскільки перспективний цей інструмент? Що треба знати, аби вийти на цей ринок і не програти? Фахівці радять і застерігають.