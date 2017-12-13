Криптовалютна лихоманка: мильна бульбашка чи гроші майбутнього

Україну та світ охопила нова фінансова лихоманка — гонитва за криптовалютами. Наскільки перспективний цей інструмент? Що треба знати, аби вийти на цей ринок і не програти? Фахівці радять і застерігають.

На тлі помітної відсталості класичних фінансових ринків тема криптовалют в Україні протягом останніх тижнів є однією з найбільш резонансних. Щодня в країні з'являються сотні нових інвесторів у "крипту".

У потягу до "криптоманії" Україна не єдина. Нині жодне світове видання не обходить тему криптовалют, і це не дивно на тлі суттєвого їх зростання.

Вартість найвідомішої криптовалюти — Bitcoin — з початку 2017 року зросла більш ніж на 1000%. Одні фінансисти пророкують крах цього явища, інші впевнені, що криптовалюти і далі будуть поширюватися та дорожчати.

Наскільки перспективні криптовалюти і чому до них потрібно ставитися обережно?

Криптовалюти — високотехнологічне явище, наслідок прогресу ІТ-технологій, зокрема появи технології blokchain. Хтось називає криптовалюти грошима майбутнього, а хтось — тимчасовою "бульбашкою", яка невдовзі лопне.

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Поки фахівці шукають істину, чимало українців вирішили не просто спостерігати за поширенням криптовалют у світі, а приєднатися до цього процесу. Сміливці займаються "майнінгом", тобто видобувають криптовалюту, продають "ферми" для "майнінгу", торгують цими інструментами, створюють криптовалюти.

У Києві відкрилося "посольство біткоїна", встановлені термінали для придбання біткоїнів, а вуличні банери пропонують стати "майнером" криптовалют.

Більше того, Київрада звернулася до Верховної Ради з пропозицією узаконити криптовалюти і закликала створили українську криптовалюту. Натомість профільні регулятори — НБУ та НКЦПФР — ще влітку пообіцяли визначитися із статусом криптовалют в Україні, але так і не впоралися з цим завданням.

Обидва регулятори лише змогли сказати, чим криптовалюти не є, а от чим вони є, відповісти не можуть. Тимчасом все більше українців впадає у "криптоманію".

Високі технології чи банальні піраміди?

Чим популярнішими стають криптовалюти і чим суттєвіше зростає їх капіталізація, тим більше розмов про те, що вони стають схожими на фінансові піраміди. Їх уже порівнюють з тюльпаноманією або з бульбашкою "доткомів". Про майбутній провал проекту криптовалют говорять навіть його колишні "батьки".

Один з розробників біткоїна Майк Хірн заявив, що експеримент з криптовалютами не вдався. На його думку, валюта повинна була стати новою децентралізованою формою грошей, якій не потрібні системні інститути. Проте вийшло, що невелика кількість людей повністю контролює цю криптовалюту.

Мова йде про те, що контроль за криптовалютою розподілений між китайськими "майнерами", які володіють більшою частиною обчислювальної потужності, розробниками програмного забезпечення та біржами.

Попри це, кількість криптовалют збільшується з кожним днем. Зараз їх у світі більше тисячі. Проте навіть адепти нової форми грошей визнають: лише кілька десятків з них перспективні, інші мають на меті збагачення розробників.

Щодо перспективності і переваг навіть найпопулярніших криптовалют порівняно з традиційними формами грошей точиться чимало суперечок.

Директор з маркетингу Kuna Bitcoin Agency Вадим Попов називає такі переваги криптовалют: збереження цінності та швидке її передавання, низькі комісії, неможливість крадіжок та підробок, прозорість блокчейну, зручність зберігання і переміщення. "Насправді переваг ще більше", — запевняє він.

Оптимістично щодо майбутнього криптовалют налаштований Дмитро Франюк, який торгує новітньою валютою.

"Криптовалюта відбирає частину прибутку банкірів, однак проти "Тесли" теж виступали автомобільні корпорації. Зараз багато хто розуміє, що банківська система потребує змін. Все йде до того, що люди будуть використовувати криптовалюти як спосіб оплати в повсякденному житті", — упевнений трейдер.

Обережніше оцінюють перспективи криптовалют професійні учасники класичних інвестиційних ринків. На думку фінансового аналітика Івана Угляниці, жодної функції грошей криптовалюти не виконують.

"Криптовалюти важко використовувати навіть як мірило вартості, не кажучи про засіб накопичення, збереження вартості чи обміну. Попри ріст вартості багатьох валют, їх ліквідність викликає багато запитань. Хоча кількість валют і їх популярність зростає, число великих світових рітейлерів, які приймають криптовалюти як засіб платежу, скорочується", — каже аналітик.

Тимчасом капіталізація криптовалют стрімко збільшується. Експерти сходяться у тому, що вартість криптовалют зростає не у зв'язку з їх перспективністю, а через шалений попит на них, і Україна тут — не виняток.

Тисяча відсотків річних: реально, але ризиковано

Головною причиною зростання популярності криптовалют в Україні і світі є не стільки їх використання як засобу платежу, скільки спекулятивні міркування.

"Я знаю 20 людей, які купують біткоїни, але ніхто з них не використовує їх для платежів. Виходячи з цього, варто чітко розділяти технологію криптовалют як майбутнє і стрімке їх зростання у другій половині 2017 року", — каже начальник відділу з роботи з борговими інструментами Concorde Capital Юрій Товстенко.

При цьому багато хто вірить, що нинішні ціни — тільки початок. "Поки є попит, ціна зростатиме. Як тільки попиту не стане, ціна піде вниз", — переконаний Франюк.

На думку трейдера, капіталізація ринку криптовалют зросте в рази. "Ми розуміємо, що поки капіталізація ринку становить 300-400 млрд дол — це невеликий об'єм. Коли буде близько 2-3 трлн дол, тоді треба буде хвилюватися", — вважає він.

Чому саме 2-3 трлн дол? "У багатьох державах ринок криптовалют неофіційний, заборонений. Коли цей рівень досягне критичного, коли ринок почне впливати на економіки держав, а це позначка 2-3 трлн дол, тоді держави намагатимуться його врегулювати, і тоді попит може почати знижуватися", — каже Франюк.

Більш скептично ставляться до майбутнього криптовалют українські банкіри. "Це пузир, який рано чи пізно лопне. Будь-яка ціна формується попитом і довірою. Якщо довіряють і є попит — ціна росте, але довіру легко втратити. Вкрадуть біткоїнів на 100 млн дол, і це може спричинити обвал", — каже один з банкірів.

На думку професійних інвесторів, до інвестицій у криптовалюту потрібно ставитися обережно. "Інвестувати можна і навіть потрібно. Просто слід розуміти, що основа формування вартості криптовалют — лише попит і пропозиція. Через те інвестувати варто тільки ту суму, яку не шкода втратити", — говорить Товстенко.

Крім того, варто максимально детально проаналізувати, чи не створений об'єкт інвестування лише для особистого збагачення його розробників.

"На ринку криптовалют найважливіший фактор — новини. Маючи гроші, але не маючи інформації, люди вкладають їх у незрозумілі проекти, у "фейкові" ІСО.

Щоб інвестувати в криптовалюту, потрібно зайти на сайт Coinmarket і поцікавитися, яка капіталізація тієї чи іншої криптовалюти. Якщо вона становить хоча би 100 млн дол, це свідчить про її потенціал", — каже Франюк.

Обережно, злодії!

Оскільки криптовалюти в України не дозволені, але й не заборонені, всі операції, які здійснюються з ними чи за допомогою них, напівлегальні. В Україні офіційно не працюють найбільші світові біржі CoinMarket, CoinDesk, CoinsBank. Операції через них може здійснювати лише невелика група спеціалістів.

Зате працюють локальні біржі — Localbitcoins або Kuna. Однак щоб скористатися ними, теж треба розбиратися у криптовалютній кухні.

Є інші шляхи придбання біткоїнів, але вони більш ризиковані. Покупець може переказати гроші на "фейковий" або "фішинговий" сайт, який зникне наступного дня, внести попередню оплату за криптовалюту або приладдя для "майнінгу" і нічого не отримати або укласти угоду з третіми особами, які виявляться шахраями.

Перш ніж піддаватися новітній лихоманці, експерти радять добре вивчити це питання. "Покупець повинен знати, як працює біткоїн, як відбувається трансакція, де взяти додаток-гаманець та адресу для отримання коштів. Поки в інвестора нема відповідей на ці питання, виходити на ринок рано", — переконаний Попов.