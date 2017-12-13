Сбербанк России заявил о продаже украинской "дочки"

Сбербанк Европа, дочерняя компания группы Сбербанк РФ, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9% в VS Bank (Украина) группе "ТАС".

Об этом сообщает пресс-служба российского банка.

Отмечается, что сделка была одобрена Антимонопольным комитетом, Национальным банком, а также Европейским центральным банком.

Сбербанк осуществляет эту сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

Основателем и основным акционером группы "ТАС" является Сергей Тигипко.

По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Напомним, недавно Тигипко купил неплатежеспособный банк "Новый". Он также является владельцем ТАСкомбанка и Universal Bank.

Экономическая правда