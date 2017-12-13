"Укртелеком" повернули державі

Господарський суд міста Києва повернув пакет акцій компанії "Укртелеком" у державну власність, розірвавши цим рішенням договір купівлі-продажу акцій "Укртелекому" у березні 2011 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Також суд зобов'язав ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" списати з рахунку ТОВ "ЕСУ" пакет акцій ПАТ "Укртелеком" на рахунок Держави Україна, стягнути з ТОВ "ЕСУ" пеню у розмірі 81,9 млн доларів та стягнути з ТОВ "ЕСУ" на користь Фонду 243,2 тис. гривень витрат по сплаті судового збору.

Підставою для звернення Фонду державного майна до Господарського суду з відповідною позовною заявою стало невиконання покупцем – ТОВ "ЕСУ" – умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" та Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ "Укртелеком", яка є невід’ємною частиною Договору.

Перевірка Фонду держмайна встановила такі порушення: компанія "ЕСУ" не виконала інвестиційний план, який передбачав внесення впродовж 5 років інвестицій в сумі не менше ніж 450 млн. доларів. "Укртелеком" також не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

Провадження у справі щодо розірвання договору купівлі-продажу за позовом Фонду порушено Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2017.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.11.2017 прийнято до провадження апеляційну скаргу ТОВ "ЕСУ".

Як зазначили у Фонді держмайна, Фонд відповідно до процедури вживатиме всіх заходів для повернення пакета акцій ВАТ "Укртелеком" у державну власність.

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